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29.01.2021 15:50
Рубрика: Легковые авто

Утильсбор на автомобили повысят на 25% до конца I квартала

Текст: Светлана Ментюкова
Ставки утилизационного сбора на легковые автомобили и грузовики в РФ планируется повысить на 25% уже в текущем квартале. О этом сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров, передает его слова ТАСС.
Фото: Андрей Стенин/РИА Новости Фото: Андрей Стенин/РИА Новости
Фото: Андрей Стенин/РИА Новости

"Надеюсь, что в ближайшее время", - сказал он. На уточняющий вопрос, произойдет ли повышение уже в первом квартале этого года, министр ответил: "Да, конечно".

Фото: iStock
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Как ранее сообщала "РГ", Минпромторг разработал проект постановления правительства, согласно которому базовая ставка на легковые машины вырастет с 20 тысяч до 25 тысяч рублей, тяжелых грузовиков и прицепов - со 150 тысяч до 187,5 тысяч рублей.

Сборы планируется направить в том числе на стимулирование спроса на отечественном авторынке, причем как на легковых автомобилей, так и производственных машин и сельскохозяйственной техники.

По данным участников рынка, утильсбор на сегодня составляет не более 5% от стоимости автомобиля, что не играет кардинальной роли в его стоимости. Основными факторами, повлиявшими на цены, они называют подорожание сырья, в частности, металла, а также комплектующих и курсовую разницу, поскольку многие детали закупаются за границей.

Фото: iStock
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В Минпромторге также рассчитывают, что увеличение ставок утильсбора не вызовет роста цен на автомобили российского производства, так как будет компенсировано пропорциональным ростом господдержки отраслевых программ стимулирования спроса.

В случае принятия проекта, ставка утилизационного сбора в отношении транспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования, вне зависимости от объема двигателя, составит не более 4,5 тысяч рублей в отношении новых автомобилей и не более 6,5 тысяч рублей в отношении автомобилей, бывших в употреблении.

Как сообщили "РГ" в отраслевой ассоциации "Росспецмаш", за время своего действия механизма утилизационного сбора на российском рынке значительно снизилось количество эксплуатируемой техники с запредельно высокой степенью износа.