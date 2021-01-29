В США выявлены первые носители "южноафриканского" штамма SARS-CoV-2

В США выявлены первые два случая заражения "южноафриканским" штаммом коронавируса. Инфицированные были обнаружены в штате Южная Каролина, пишет ТАСС со ссылкой на местное управление здравоохранения.

Оба заразившихся - взрослые люди, которые друг с другом не контактировали. Пока нет подтверждений, что новый штамм вызывает более тяжелое течение COVID-19, заявили американские вирусологи. В то же время подчеркивается, что "южноафриканская", "британская" и "бразильская" разновидности SARS-CoV-2 могут распространяться проще и быстрее, чем другие.

В минувший понедельник президент США Джо Байден принял решение добавить ЮАР в список стран, в отношении которых действуют ограничения на въезд в Соединенные Штаты.