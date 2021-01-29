Володин назвал продление СНВ-3 наиболее важным законом за январь

Продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) между Россией и США было важнейшим решением палаты парламента в январе. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Закон о ратификации продленного соглашения Госдума приняла накануне, сразу же после этого документ одобрил Совфед.

Володин напомнил, что срок действия ДСНВ истекал 5 февраля 2021 года. Если бы договоренность о его продлении на пять лет не была достигнута, поддержание глобальной стратегической стабильности было бы поставлено под угрозу, отметил председатель.

- Решение этого вопроса стало возможным благодаря президенту России Владимиру Путину, который на протяжении долгого времени вел эту работу и сразу после вступления в должность нового президента США вышел на эти договоренности, - уверен Володин. - Речь идет о предотвращении гонки ракетно-ядерных вооружений. Это крайне важно не только для двусторонних российско-американских отношений, но и всего мира".

Кроме того, спикер ГД выделил работу думского комитета по международным делам "за оперативную подготовку заявления Государственной думы "Об осуждении политики двойных стандартов в современном мире", а также за работу по отстаиванию интересов России в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы.

"Нам удалось сохранить полномочия нашей делегации, несмотря на попытки оспорить их", - подчеркнул парламентарий.