Захарова назвала Ланового образцом гражданского мужества

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Василия Ланового.

"Лановой. Главное для меня - настоящий гражданин", - написала Захарова в Facebook. По ее словам, Лановой был отчаянно честным человеком, сражавшимся с ложью. Образец гражданского мужества, подчеркнула она.

Напомним, 31 декабря Василий Лановой сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. Была диагностирована пневмония. Накануне стало известно, что артиста, находящегося в тяжелом состоянии, подключили к аппарату ИВЛ. Вечером 28 января он скончался.

Василию Лановому 16 января 2021 года исполнилось 87 лет.