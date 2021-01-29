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29.01.2021 01:21
Рубрика: Культура

Захарова назвала Ланового образцом гражданского мужества

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Василия Ланового.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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"Лановой. Главное для меня - настоящий гражданин", - написала Захарова в Facebook. По ее словам, Лановой был отчаянно честным человеком, сражавшимся с ложью. Образец гражданского мужества, подчеркнула она.

Напомним, 31 декабря Василий Лановой сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. Была диагностирована пневмония. Накануне стало известно, что артиста, находящегося в тяжелом состоянии, подключили к аппарату ИВЛ. Вечером 28 января он скончался.

Василию Лановому 16 января 2021 года исполнилось 87 лет.

Культура Кино и ТВ Общество Утраты Правительство МИД

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