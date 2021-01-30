Большунов рассказал о падении в победной гонке

Победитель гонки на 15 км классическим стилем Александр Большунов после финиша рассказал о падении, которое не смогло помешать ему финишировать первым.

Большунов на этапе в Фалуне в субботу добился непростой победы. Из-за падения он потерял много позиций, но сумел избежать повреждений. Россиянин после этого опустился на 38-е место, но сумел опередить всех на финишной прямой.

После финиша он рассказал о падении.

"Выглядело все очень страшно. Мне повезло, что в меня никто не врезался, и мне не сломали палки. Я оказался в конце группы, и было очень сложно вырваться вперед. Надо было обогнать человек 40, и у меня это получилось. Передо мной были Масгрейв и Порошкин, то ли они зацепились, то ли что, мне некуда было деваться, мои лыжи цеплялись за их. Если честно, перед гонкой у меня была другая тактика, но из-за падения она не сработала", - сказал он.

Большунов отметил, что ему очень сильно повезло, что никто из участников гонки не врезался в него.

"Победить в Фалуне приятно, это уже четвертый год, когда я здесь выигрываю. Сегодня была быстрая гонка, скорости были очень большие, было падение. Мне повезло, что те, кто был сзади, видимо, видели, что я упал, никто в меня не врезался, я встал и продолжил гонку", - сказал россиянин в эфире "Матч ТВ".