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30.01.2021 11:33
Рубрика: Легковые авто

Nissan впервые показал Pathfinder на фото и видео

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба Nissan Фото: Пресс-служба Nissan
Фото: Пресс-служба Nissan

Nissan распространил первый тизер большого кроссовера Pathfinder. Таким образом компания проиллюстрировала анонс презентации модели. Мероприятие пройдет онлайн 4 февраля.

Фото: Пресс-служба Renault.
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На тизере видна корма машины, но рассмотреть ее в деталях мешает сильная пыль, которую поднимает кроссовер, двигаясь по песчаной дороге. Понятно, что на пятой двери имеется крупная надпись Pathfinder. Видна белая крыша с рейлингами. Также можно различить фонари оригинальной формы.

Интересно, что тизер - это, по сути, один из кадров из первого официального видео модели. Ролик появился на канале марки также накануне вечером. Информации он дает не больше, чем картинка. При этом очевиден посыл: Pathfinder легко справится с любым бездорожьем.

Напомним, как сообщала "РГ", кроссовер, скорее всего, вернется в Россию, где его нельзя купить с конца 2017 года. Один экземпляр машины в камуфляжной пленке уже заметили в Москве.

Фото: Пресс-служба Suzuki
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Подробности о том, каким будет новый Pathfinder, Nissan удается держать в секрете. Скорее всего, его оснастят турбированным 2-литровым мотором с переменной степенью сжатия от Infiniti в паре либо с вариатором, либо с 9-ступенчатым "автоматом". В линейке также может остаться нынешний атмосферный двигатель на 3,5 литра.

#Nissan