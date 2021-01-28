Nissan Pathfinder вернется в Россию: его уже тестируют в Москве

Большой кроссовер от Nissan - Pathfinder - вернется в Россию. Но уже в новом поколении. Автомобиль в камуфляжной пленке заметили во время тестов в Москве.

Как пишет портал Autonews, который и опубликовал снимки кроссовера, машина будет представлена на рынке РФ "в ближайшее время". По данным источника, речь идет об импорте - локализацией новинки в японской компании заниматься не станут, поскольку на большие продажи там, вероятно, и не рассчитывают.

Интересно, что на глобальном рынке модель еще не представлена - это случится 4 февраля. Поэтому машина по пути в РФ может и задержаться - как минимум ей предстоит длительная сертификация. Любопытно, что на данный момент даже не известен внешний вид автомобиля - ожидается, что он напомнит другие новейшие кроссоверы компании. То есть, получит U-образную решетку радиатора с толстой внешней рамкой и двухэтажную оптику. В салоне "шпионы" уже рассекретили большой экран мультимедийной системы.

Скорее всего, под капотом Pathfinder будет турбированный 2-литровый агрегат с переменной степенью сжатия от Infiniti в паре либо с вариатором, либо с 9-ступенчатым "автоматом". В линейке также может остаться нынешний атмосферный мотор на 3,5 литра.

Nissan Pathfinder предыдущего поколения покинул российский рынок в конце 2017 года, а его производство на заводе в Санкт-Петербурге было прекращено почти за год до этого. Причиной стал низкий спрос на эту машину, вызванный, в свою очередь, высокой ценой. Насколько успешной будет новая попытка компании вывести данную модель - покажет время. На данный момент в линейке бренда значатся четыре кроссовера - Qashqai, X-Trail, Terrano и Murano.