Опубликовано видео крушения украинского сухогруза в Турции

Опубликовано видео крушения сухогруза Arvin у берегов Турции. Судя по кадрам, которые показал телеканал НТВ, некоторое время судно раскачивалось на волнах, а затем переломилось в носовой части. Экипаж попытался экстренно связаться с диспетчером, однако не получил ответа.

По данным береговой охраны, как минимум четверо моряков погибли, шестерых удалось спасти, поиск еще двоих продолжается. Среди спасенных находится старший техник судна россиянин Николай Кринов.

Сухогруз Arvin затонул у побережья Турции 17 января. На борту были 12 моряков, среди которых десять граждан Украины и двое россиян.

Портал vesselfinder информирует, что Arvin до 1992 года ходил под российским флагом. Судно эксплуатировалось Беломоро-Онежским пароходством, позднее перешло под флаг Болгарии, а затем Камбоджи. С 2016-го сухогруз ходит под флагом Палау.