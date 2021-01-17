Четыре человека погибли при крушении сухогруза у берегов Турции

В районе бедствия развернута спасательная операция, в которой участвуют катера береговой охраны и Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции, а также фрегат турецких ВМС. Известно, что удалось спасти шестерых человек. О судьбе оставшихся членов экипажа не сообщается.

Спасательная операция осложняется сложными метеорологическими условиями. Работы на воде сейчас приостановлены из-за высоких волн, поиск выживших продолжают вертолеты. По сообщению местных властей, причинами кораблекрушения стали плохие погодные условия. Губернатор провинции Бартын Синан Гюнер сообщил, что сухогруз шел не под флагом России, а под флагом Палау и направлялся из Грузии в Болгарию, но из-за неблагоприятных погодных условий изменил курс и пытался укрыться в порту Бартына.