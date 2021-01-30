Российским водителям запретят кататься на летней резине зимой

Новый перечень нарушений, при которых нельзя использовать транспортное средство, с первого июня планирует ввести МВД России. В частности, речь идет о запрете на использование летней резины зимой и зимней летом.

По новым правилам, нельзя будет пользоваться автомобилем, если зимние шины установлены не на всех колесах. Кроме того, они обяжут водителя ставить колеса того размера, который предусмотрен заводом-изготовителем автомобиля, информирует ТАСС. Отдельно прописан пункт про ремни безопасности: его замок должен фиксировать язычок лямки и выбрасывать его после нажатия на кнопку замыкающего устройства, а сама лямка должна вытягиваться и втягиваться в катушку.

В битопливных автомобилях, которые заправляются газом, на каждый баллон должен быть паспорт, оформленный его изготовителем. На уже установленном баллоне должны быть четко нанесены серийный номер и обозначение. Если газовое оборудование менялось во время ремонта, то соответствующим организациям необходимо оформить об этом сведения. Поводом отказаться от поездки на собственной машине станет и неисправность навигации или кнопки вызова экстренных оперативных служб.

Ранее в МВД разъяснили особенности проведения эксперимента по использованию специального мобильного приложения, в котором будут зашиты электронные копии этих документов. Было отмечено, что цифровые копии водительского удостоверения и свидетельства о регистрации не отменяют обязанности для водителей возить с собой оригиналы документов.

Сейчас в ведомстве идет проработка новшества совместно с Минцифры. И пока приложение будет обкатываться, вплоть до внесения изменений в правила дорожного движения, при себе надо иметь бумажные оригиналы. В противном случае грозит штраф в размере 500 рублей. Причем если за отсутствие с собой прав задержание машины не предусмотрено, то за отсутствие документов на машину, в качестве которого выступает именно свидетельство о регистрации, оно есть.