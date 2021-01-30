Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
30.01.2021 08:05
Рубрика: Авто

Российским водителям запретят кататься на летней резине зимой

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Новый перечень нарушений, при которых нельзя использовать транспортное средство, с первого июня планирует ввести МВД России. В частности, речь идет о запрете на использование летней резины зимой и зимней летом.

Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости
За проезд по федеральным трассам придется платить больше

По новым правилам, нельзя будет пользоваться автомобилем, если зимние шины установлены не на всех колесах. Кроме того, они обяжут водителя ставить колеса того размера, который предусмотрен заводом-изготовителем автомобиля, информирует ТАСС. Отдельно прописан пункт про ремни безопасности: его замок должен фиксировать язычок лямки и выбрасывать его после нажатия на кнопку замыкающего устройства, а сама лямка должна вытягиваться и втягиваться в катушку.

В битопливных автомобилях, которые заправляются газом, на каждый баллон должен быть паспорт, оформленный его изготовителем. На уже установленном баллоне должны быть четко нанесены серийный номер и обозначение. Если газовое оборудование менялось во время ремонта, то соответствующим организациям необходимо оформить об этом сведения. Поводом отказаться от поездки на собственной машине станет и неисправность навигации или кнопки вызова экстренных оперативных служб.

Ранее в МВД разъяснили особенности проведения эксперимента по использованию специального мобильного приложения, в котором будут зашиты электронные копии этих документов. Было отмечено, что цифровые копии водительского удостоверения и свидетельства о регистрации не отменяют обязанности для водителей возить с собой оригиналы документов.

Сейчас в ведомстве идет проработка новшества совместно с Минцифры. И пока приложение будет обкатываться, вплоть до внесения изменений в правила дорожного движения, при себе надо иметь бумажные оригиналы. В противном случае грозит штраф в размере 500 рублей. Причем если за отсутствие с собой прав задержание машины не предусмотрено, то за отсутствие документов на машину, в качестве которого выступает именно свидетельство о регистрации, оно есть.