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30.01.2021 08:40
Рубрика: Общество

В Росздравнадзоре разъяснили вопрос об оплате прививки от COVID-19

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Вакцина от коронавирса в России не идет в розничную продажу. Ни одно медицинское учреждение, где делают прививки, не имеет право брать за них деньги. Это требование незаконно, разъяснили в Росздравнадзоре.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Нужно ли вакцинироваться тем, кто уже переболел COVID-19

"Вакцинация от COVID-19 может проводиться только в учреждениях, которые имеют лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая работу по проведению профилактических прививок", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

По данным ведомства, в России вакцинация от новой коронавирусной инфекции проводится в 3 098 медицинских организациях, 427 мобильных пунктах вакцинации, 1 494 мобильными бригадами. Массовая вакцинация в стране началась 18 января.

Прививают препаратом под названием "Спутник V" - это разработка ученых Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Вакцина векторная, создана на основе аденовируса человека. Длительный иммунитет обеспечивает использование двух разных типов аденовирусных векторов для первой и второй вакцинации. Это отличает российский препарат от других разрабатываемых в мире вакцин на базе аденовирусных векторов.

Ранее эксперты пояснили, что специальной подготовки вакцинация не требует. Желательно сдать общий анализ крови и минимальный биохимический комплекс, чтобы не пропустить очаг "дремлющего" воспаления. Если человек здоров, соответственно, прием узких специалистов не нужен. После перенесенных острых заболеваний нужно выдержать минимум месяц. Любое обострение хронического заболевания в течение 30 дней до предполагаемой даты вакцинации - это противопоказание.

Общество Общество Здоровье Правительство Росздравнадзор Вакцинация от коронавируса

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