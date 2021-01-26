Эксперты "РГ - Недели" отвечают на вопросы о вакцинации

Что нужно знать о своем здоровье людям, которые решили сделать прививку от COVID-19, нужно ли к ней готовиться, как вести себя после процедуры и нужно ли проверять иммунитет, "РГ - Неделе" рассказали наши эксперты.

Как готовиться к прививке?

Специальной подготовки вакцинация не требует. Желательно сдать общий анализ крови и минимальный биохимический комплекс, чтобы не пропустить очаг "дремлющего" воспаления. Если человек здоров, соответственно, прием узких специалистов не нужен, советует врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.

Недавно я болел ОРВИ (гриппом и т.д.), когда можно прививаться?

После перенесенных острых заболеваний нужно выдержать минимум месяц. Любое обострение хронического заболевания в течение 30 дней до предполагаемой даты вакцинации - это противопоказание. Однозначно полностью исключается возможность вакцинации для людей с онкозаболеваниями и аутоиммунными патологиями в активной стадии.

Когда можно сделать прививку ребенку и пожилым родителям?

Дети в настоящий период также исключены из вакцинации, так как испытаний на данной категории пациентов не проводилось. То есть ограничение по возрасту 18+ все-таки имеется. Верхнего порогового значения для пожилых людей нет. В начале вакцинации пациенты 65+ исключались, но затем минздрав разрешил внести изменения в инструкцию по применению вакцины. Сейчас вакцинируют и после 65 при отсутствии медицинских противопоказаний.

Нужно ли прививаться человеку, который уже переболел и имеет антитела к COVID-19?

В случае если у человека имеются антитела любого класса и в любом титре, вакцинацию проводить не рекомендуется, говорит Андрей Поздняков.

В минздраве говорят, что нет необходимости проводить какие-либо тесты перед прививкой. Но это можно сделать и самостоятельно. "Для исключения латентной или бессимптомной ранней стадии инфекции рекомендуется за 48-72 часа до вакцинации сдать ПЦР-тест на коронавирус. В случае если будет получен положительный результат, от вакцинации воздержаться, - советует Поздняков. - Если пациент не хочет выполнять данные исследования, но у него нет никаких противопоказаний к вакцинации, прививка может проводиться после осмотра терапевтом".

После прививки поднялась температура: я заразен?

Если человек принял решение о вакцинации, он должен быть готов к тому, что организм может отреагировать по-разному. В официальных источниках наиболее частые симптомы у добровольцев - это различные болевые ощущения в месте инъекций, субфебрильная температура (повышение температуры тела на протяжении непродолжительного времени в пределах 37,1-38,0 С), реже более сильная лихорадка до 2-3 дней, мышечные боли в разных группах мышц. Ярко выраженных аллергических реакций или тяжелых симптомов в описании нет. Надо понимать, что такие симптомы - реакция организма на введение вакцины. При этом человек не становится заразным, опасным для окружающих. Нужно просто подождать, возможно, принять жаропонижающее средство. Через день-два недомогание закончится.

Можно ли проверить, оказалась ли прививка эффективной?

"Насколько эффективно прошла вакцинация, если мы говорим про "Спутник V", можно проверить, если сделать тест на уровень антител к спайковому (S) белку. Это вспомогательное, но не обязательное исследование", - говорит Андрей Поздняков. В положении о вакцинации какой-то однозначной проверки, подтверждающей ее эффективность, не предусмотрено. Двукратная прививка с интервалом три недели - это полный курс вакцинации. В минздраве говорят, что проводить тесты перед и после прививки нет необходимости.

Но сдать анализ на уровень антител можно и самостоятельно - по желанию.

После прививки выдается сертификат вакцинации - это нужно для учета и понимания эпидемиологической ситуации. Фото: РИА Новости

Я переболел, но титр антител низкий - нужно ли делать прививку?

"Снижение титра антител не является основанием для принятия решения о вакцинации, - объясняет завлабораторией клиники "Хадасса Москва" Любовь Станкевич. - Научные исследования (в том числе проведенные и в нашей клинике) демонстрируют, что защитные (вирус-нейтрализующие анти-RBD) антитела сохраняются длительное время после заболевания - более шести месяцев. Кроме этого, даже в отсутствие антител или при их низком титре у нас в крови сохраняются специальные иммунные клетки - лимфоциты, которые могут синтезировать такие антитела (В-клетки памяти), и они тоже умеют длительно сохранять свою "память". В журнале Science, например, опубликованы данные о том, что эта "память" В-клеток к белкам шипа вируса SARS-CoV-2 через полгода после начала заболевания даже сильнее, чем через месяц после него".

Кроме этого, важно не судить об иммунитете по результатам тестов, которые не предназначены для оценки защитного иммунитета, отмечает эксперт. Если стоит задача принять решение о вакцинации, нужно определять именно защитные антитела к коронавирусу. "Дело в том, что не все антитела одинаковы, они формируются к разным антигенам вируса и ведут себя по-разному (появляются и исчезают в разные промежутки времени). Вот почему разные тест-системы могут демонстрировать иногда противоречивые результаты, - поясняет Станкевич. - Лаборатории должны указывать белок вируса, к которому они ведут поиск антител, чтобы интерпретация результата была правильной".

Поскольку вирус SARS-CoV-2 был идентифицирован только год назад, пока нет данных о наблюдении иммунитета длительное время (более года). Поэтому сейчас невозможно сказать, как долго будет длиться иммунитет после болезни либо после вакцинации, отметила эксперт.

При каком уровне антител нужно делать прививку, а при каком можно подождать?

"В настоящий момент не существует количественных характеристик иммунитета, соответственно, нет рекомендаций - какой титр антител считать достаточным, а какой нет, - говорит Любовь Станкевич. - Причина все та же: нужны длительные наблюдения. Кроме того, не существует единого унифицированного международного стандарта, по которому все производители тест-систем должны калибровать свои наборы. На практике это приводит к тому, что большинство методов определения антител к вирусу SARS-CoV-2 в лучшем случае полуколичественные (результат - это коэффициент позитивности). Пока очень мало тест-систем, позволяющих измерять именно концентрацию антител в крови. При этом у каждого производителя своя шкала, и мы не можем напрямую сравнивать результаты, полученные на разных тест-системах в разных лабораториях. Мы можем только уверенно судить об уровне антител в динамике, проводя повторные исследования, если они сделаны количественным методом на одной и той же тест-системе. Таким образом, правильный вариант наблюдения за состоянием гуморального иммунитета (выработки антител) - это делать анализы на одной и той же тест-системе".

Можно ли купить импортную вакцину и сделать прививку самостоятельно?

В Минздрав России подана пока только одна заявка на регистрацию импортной вакцины - это препарат "Конвидеция", разработанный в Китае фармкомпанией CanSino Biologics. Но процедура еще не закончена, хотя получение регистрационного удостоверения и ожидается в ближайшее время.

Так что на сегодняшний день в России нет ни одной импортной вакцины в легальном обороте. Ни одна из зарубежных компаний (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и другие) нам свои вакцины не поставляет.

При этом в интернете уже сейчас можно найти предложения продать вакцину от COVID-19 зарубежного производства. В Роскачестве предупредили - это действуют мошенники.

"Только за первые 12 дней 2021 года было зафиксировано более тысячи фейков и объявлений, связанных с коронавирусом (более 100 в день), достаточно значительная их часть (более 500 объявлений в соцсетях и поисковых системах) посвящена продаже фейковых справок об отсутствии COVID-19", - сообщили в "Лиге безопасного интернета". Эксперты лиги советуют не покупать вакцину через интернет.

Говорят, что вакцинация добровольна и бесплатна. Почему тогда в частной клинике предлагают заплатить 2 тысячи рублей?

Делать прививки против COVID-19 разрешено и в частных клиниках - в Москве, например, таких более 30. Там также используют только российские вакцины, в основном это "Спутник V". Препарат медучреждения получают бесплатно, а деньги пациент платит за осмотр врача перед прививкой и проведение процедуры (инъекцию). В муниципальных поликлиниках вакцинация полностью бесплатна.

Говорят, коронавирус мутирует. Это опасно?

"Вирусы мутируют, биологические законы неизменны, тут ничего экстраординарного нет, - пояснил "РГ" замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. - Главное понять, какие изменения свойств вируса произошли: увеличилась ли его способность распространяться, или, может быть, утяжелять течение клинической картины, или произошли еще какие-либо изменения, важные для диагностики и лечения".

Что касается сообщений о 18 мутациях вируса SARS-CoV-2, обнаруженных российскими учеными у пациентки, которая болела COVID-19 полгода, а также переполошившем весь мир "британском" штамме, по мнению ученого, пока нет оснований для особых страхов и тем более паники. Да, "британский" штамм более заразен и может вызвать увеличение численности заразившихся. Но самое главное, тяжесть течения заболевания не усилилась.

Поэтому соблюдение всем известных мер защиты поможет уберечься от вирусов-мутантов.

Что касается вопроса, защитит ли от мутировавшего вируса вакцинация, большинство экспертов считает, что да, защитит. У мутантов наблюдается изменение лишь ничтожно малой части генома, поэтому иммунная система, научившись с помощью вакцины распознавать коронавирус, будет реагировать и на его разновидности, поясняют вирусологи.

Зачем нужна вакцина "Спутник Лайт"?

Специалисты вирусологи и эпидемиологи за год изучения новой инфекции пришли к выводу, что коронавирус SARS-CoV-2 останется в людской популяции, и защита от него с помощью вакцинации будет требоваться регулярно (примерно так же, как и от гриппа). Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что вакцинацию против COVID-19 планируется включить в Национальный календарь прививок. Поэтому вакцины продолжают разрабатывать, в том числе и специальные облегченные для детей. В Институте экспериментальной медицины (ИЭМ) разработана и прошла испытания на животных "питьевая" вакцина, напоминающая йогурт. "Иммунный ответ очень хороший, специфические антитела образуются на слизистых и в крови", - рассказал глава института Александр Суворов.

Еще один вариант облегченной вакцины создают в НИЦ имени Гамалеи. Ее назвали "Спутник Лайт". Она основана на одном векторе - одном штамме аденовируса, и вводить ее будут только один раз. Как пояснил глава центра Александр Гинцбург, "Спутник Лайт" легче производить и можно быстро нарастить объемы препарата. Но иммунитет, выработанный с помощью "лайтовой" вакцины, будет не столь длительным. Тем не менее для многих стран на пике эпидемии COVID-19 закупка такой недорогой вакцины может стать эффективным решением. При этом в России будут продолжать применять двухкомпонентную вакцину "Спутник V", об этом говорил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.