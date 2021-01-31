Энн Хэтэуэй и Джаред Лето сыграют супругов в сериале Apple

Энн Хэтэуэй и Джаред Лето сыграют в сериале про компанию WeWork, предоставляющую офисы для стартапов и бизнеса. В 2019 году в компании произошёл тяжёлый кризис.

Шоу, получившее глумливое название WeCrashed, готовит компания Apple, которая и выпустит его на своей платформе.

Лето сыграет уволившегося в результате скандала основателя WeWork Адама Неймана, Хэтэуэй - его супругу, соосновательницу проекта Ребекку, сообщает сайт Apple.

Режиссёры - Джон Рекуа и Глен Фикарра, вместе снимавшие, в частности, "Репортёршу", "Фокус" и "Эту дурацкую любовь".

Шоураннеры - Ли Айзенберг ("Офис") и Дрю Кревелло.

Ранее стало известно, что Лето снова поработает с Дарреном Аронофски.