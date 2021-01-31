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Рубрика: Общество

Родительский призыв услышан

Текст: Анна Кузнецова (Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка)
К концу воскресный день. Для нас он прошел с повышенным вниманием к тем регионам, где состоялись незаконные акции. Снова коллеги, уполномоченные по правам ребенка, и советы отцов были рядом на тот случай, если детям потребуется помощь.
Фото: Личная страница Анны Кузнецовой в Facebook Фото: Личная страница Анны Кузнецовой в Facebook
Фото: Личная страница Анны Кузнецовой в Facebook

В этот раз задержанных меньше, чем в прошлые выходные, несовершеннолетних, доставленных в отделения полиции, меньше в разы, а где-то не было совсем. Разъяснения, родительские призывы услышаны. Да, сегодня удалось защитить детей от потенциальных рисков. А дальше?

Я поддерживаю предложения многих о необходимости более внимательно относиться к вопросам организации досуга, воспитания, в целом к той системе ценностей, которая транслируется нашим детям через различные каналы... Где искать современным детям настоящих героев? И есть ли они там, где ищут наши дети? Запрос на созидательную информацию звучит уже давно, вопросы стоят очень остро. Считаю, что нужна большая работа по созданию и продвижению позитивного созидательного контента для детей и подростков.

А прямо сейчас уже реально сделать один шаг: быть рядом со своими детьми, быть примером для них, стремиться поступать так, как мы хотим, чтобы поступали наши дети. Ради них самих и их будущего.

Источник: Facebook Анны Кузнецовой.

Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам ребенка Митинги и шествия

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