В этот раз задержанных меньше, чем в прошлые выходные, несовершеннолетних, доставленных в отделения полиции, меньше в разы, а где-то не было совсем. Разъяснения, родительские призывы услышаны. Да, сегодня удалось защитить детей от потенциальных рисков. А дальше?

Я поддерживаю предложения многих о необходимости более внимательно относиться к вопросам организации досуга, воспитания, в целом к той системе ценностей, которая транслируется нашим детям через различные каналы... Где искать современным детям настоящих героев? И есть ли они там, где ищут наши дети? Запрос на созидательную информацию звучит уже давно, вопросы стоят очень остро. Считаю, что нужна большая работа по созданию и продвижению позитивного созидательного контента для детей и подростков.

А прямо сейчас уже реально сделать один шаг: быть рядом со своими детьми, быть примером для них, стремиться поступать так, как мы хотим, чтобы поступали наши дети. Ради них самих и их будущего.

Источник: Facebook Анны Кузнецовой.