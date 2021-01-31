Mazda CX-30. Первый тест-драйв компактного кроссовера

В ряду компактных кроссоверов в России пополнение - компания Mazda вывела на российский рынок CX-30. "Российская газета" уже успела познакомиться с автомобилем, который призван укрепить позиции японской марки в нашей стране.

Как снаружи

Дебют Mazda CX-30 состоялся на автосалоне в Женеве в 2019 году. Модель оказалась на 120 миллиметров длиннее CX-3 и на 155 мм короче CX-5.

Автомобиль построен на легком шасси Skyactiv Vehicle Architecture, лежащем в основе семейства Mazda3 нового поколения, которое покинуло Россию в прошлом году. Длина кроссовера составила 4395 мм, ширина - 1795 мм, высота - 1540 мм, а размер колесной базы равен 2655 миллиметрам. Дорожный просвет составляет 180 миллиметров.

Фото: Пресс-служба Mazda

CX-30 - истинный представить фирменного дизайна Kodo. Спутать Mazda с автомобилями других компаний не получится, а вот с CX-5 - легко. Особенно спереди, где большая решетка радиатора и узкие фары. Сзади автомобиль выделяется вытянутой по горизонтали оптикой, спойлером-козырьком над задним стеклом и двумя выхлопными трубами. Но даже сходство с CX-5 автомобилю не мешает - выглядит он на все пять баллов из пяти.

Как внутри

Фото: Пресс-служба Mazda

Не секрет, что Mazda с каждой новой машиной старается все больше и больше приблизиться к премиуму. CX-30 - не исключение. У нас на тесте были машины в топовой комплектации Supreme, которая отличается двухцветным кожаным салоном.

Сам же интерьер один из самых стильных и качественных в классе, видно, с каким усердием подбирались материалы отделки. Вопреки нынешней моде здесь нет огромного количества сенсорных экранов. Зато присутствуют необычной формы дефлекторы вентиляции, металлизированные ручки дверей и регулировки медиасистемы, приятные тактильно кнопки.

Фото: Пресс-служба Mazda

Передние кресла очень удобные, с хорошей боковой поддержкой, за время нашей поездки по маршруту Москва- Санкт-Петербург ничего не затекло и не заболело. А это, конечно, главный индикатор. В самой богатой версии у сидений есть электропривод с памятью на два положения.

В Mazda придерживаются принципа "все для водителя, все перед водителем и все вокруг водителя". Именно поэтому приборная панель отлично читается, а нужная информация находится без труда. В нашей машине была и проекция на стекло, которая еще больше облегчает жизнь за рулем. Мультимедийная система с 8,8-дюймовым дисплеем - по функционалу и качеству картинки это очередной шаг вперед для компании. Управлять ей приходится со знакомой по другим автомобилям марки шайбы на центральном тоннеле. Просто и удобно.

Фото: Пресс-служба Mazda

Перенесемся же на второй ряд, где, к сожалению, не так и много места и куда, кстати, не так просто и попасть - дверной проем очень сильно заужен. Да, класс автомобиля и не подразумевает, что здесь вас ждет королевский простор, но дело в том, что даже человек среднего роста будет чувствовать себя стесненным. А втроем в долгую дорогу лучше не ехать.

Из удобств у пассажиров - пара дефлекторов, откидной подлокотник с подстаканниками, отдельное освещение и карманы в дверях. USB-разъёма для зарядки гаджетов не предусмотрено - придется тянуть провод в центральный бокс-подлокотник. Также даже в самой топовой комплектации вы не найдете обогрев задних сидений (как, впрочем, и лобового стекла).

Фото: Пресс-служба Mazda

Багажник у CX-30 гораздо меньше грузового отсека CX-5: 295 литров против 440. К сожалению, никаких полочек и ниш для мелких предметов не предусмотрено. Крючков для сумок и пакетов также не найдете. Нет и дополнительной розетки на 12 вольт. Под полом - докатка. Все.

Как едет

Фото: Пресс-служба Mazda

Высокотехнологичный мотор Skyactiv-X до нас не доехал (у него рекордная степень сжатия (15:1) и сверхвысокое давление топлива). Впрочем, это решение понять можно, людей, готовых существенно переплачивать за такой двигатель, у нас не так и много.

Выбор был сделан в пользу проверенного и надежного двухлитрового агрегата Skyactiv мощностью 150 л.с. Он идет или в паре с шестиступенчатой механикой, или с шестиступенчатым "автоматом". Привод - передний или полный.

Надо сказать, что этого двигателя CX-30, которая весит около 1400 килограммов, вполне хватает - разгон до "сотни" у кроссовера составляет 10,3 секунды. Это на уровне всех конкурентов. И даже на трассе не чувствуешь себя обделенным - затяжных обгонов бояться совсем не стоит.

Фото: Пресс-служба Mazda

Да, при быстром разгоне звук мотора отчетливо проникает в салон, но есть и плюс - 150 км/ч для автомобиля не предел. CX-30 готов держать солидную скорость на магистралях, а потому доехать из Москвы в Санкт-Петербург с одним пит-стопом за 6 часов - вполне реальная задача.

"Автомат" оказался довольно отзывчив, никаких подвисаний и раздражающих задержек. Расход топлива за время нашей поездки составил 9,2 литра. Но нужно понимать, что машины были новые, а мы ни в чем не отказывали. Жаль только, что объем топливного бака не очень большой - 48 литров (у переднеприводных авто на 3 литра больше).

Не обошлось и без интересных технологий. Например, система G-Vectoring Control Plus призвана улучшить точность руления с помощью контроля тяги и легкого подтормаживания нужного колеса. Естественно, это сделано в первую очередь для безопасного прохождения поворотов. Кроме того, есть активный круиз-контроль с системой Stop&Go. Она контролирует дистанцию до едущего впереди автомобиля, позволяет начинать движение после остановок, а также обладает системой контроля движения в полосе. Плюс ко всему Mazda следит за состоянием водителя по движению его глаз.

Фото: Пресс-служба Mazda

Вообще управляется CX-30 очень приятно: как в поворотах, так и на прямой, где даже на высокой скорости машина стоит уверенно. Да, здесь традиционные стойки McPherson спереди и полузависимая балка сзади, но японские инженеры прекрасно все настроили. Кто-то из коллег жаловался на жесткую подвеску, но за время нашей поездки это не подтвердилось. Хотя нужно понимать, что мы ездили по очень качественном асфальту, разбитые дороги нам не попадались.

Отдельная тема - полный привод. В Mazda абсолютно честно рассказывают, что он нужен этой машине в первую очередь для повышения безопасности и удовольствия от вождения. Нет, по грунтовке ездить никто не запрещает, но нужно понимать, что заявленный клиренс в 18 см по факту чуть меньше, а двигатель снизу прикрыт даже не пластиком, а лишь мягким пыльником. Так что на бездорожье лучше не соваться.

Что в итоге

Фото: Пресс-служба Mazda

CX-30 предлагается от 1 683 000 рублей. Цена на кроссовер, который был у нас на тесте, вместе с дополнительными опциональными пакетами переваливает за 2 500 000 рублей.

Как отмечают опрошенные "РГ" эксперты, 95% продаж новой модели будет приходиться на автомобили с автоматической коробкой передач, 60% в объеме реализации составят переднеприводные версии. В основном россияне станут выбирать средние и верхние комплектации CX-30.

В самой Mazda рассказали, что в прошлом году 80% продаж в России пришлось на кроссоверы (конечно, львиная доля у CX-5). В то же время объем рынка компактных SUV в компании оценивают в 11%. После ухода Mazda3 японцы абсолютно логично решили заменить компактную модель компактным же кроссовером, усилив свое присутствие в очень модном ныне сегменте.

С выходом CX-30 японцы попытаются отщипнуть покупателей у премиум-моделей: Mercedes-Benz GLA, Jaguar E-Pace, Lexus UX и Toyota CH-R, а также обратить внимание тех, кто особо и не рассматривал Mazda в качестве будущего автомобиля. Ну и CX-5 придется чуть подвинуться. Хотя понятно, что аудитория у этих моделей все-таки разная.

CX-30 - плоть от плоти Mazda, в ней есть все то, чем знаменита и так любима японская марка (в первую очередь стильный дизайн и прекрасные ездовые характеристики). И нет сомнений, что своих покупателей в России кроссовер найдет.