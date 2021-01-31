Система оплаты проезда "лицом" FacePay заработает в московском метро ближе к концу года. Такой срок обозначил заммэра Максим Ликсутов, выступая на международном вебинаре "Стратегическое развитие транспорта в эпоху COVID".

Как уже писала "РГ", FacePay запустят благодаря внедрению "умного" видеонаблюдения и совершенствованию эквайринга, то есть максимально быстрого проведения банковских оплат. Пользователи таких систем обычно дают в приложениях электронное согласие на использование своих биометрических данных, потом "привязывают" банковскую карту к своему профилю. Система отсканирует лицо, сопоставит с картинкой из базы данных, банк спишет деньги за проезд с привязанного счета - створки турникетов открываются. Сейчас, как отмечают в департаменте транспорта, дверцы в московском метро открываются быстрее, чем во всех подземках мира - за 0,3 секунды. А скоро будут за 0,2 - быстрее, чем мы моргнем.

Для пользователей FacePay, как следует из недавнего видеоанонса департамента транспорта, выделят отдельный турникет. На полу будет метка "Биометрическая оплата". Встаете в обозначенное место и смотрите в камеру.

Она расположена на уровне лица человека среднего роста. Эти устройства в метро появились достаточно давно, но пока задействованы как "пассажирские светофоры": зеленым обозначают проход, красным - стоп. А когда заработает FacePay, эти устройства покажут, "сработало" ли ваше лицо или нет.

Сейчас эту технологию в метро тестирует фокус-группа - специально отобранные добровольцы. Детальная информация о ходе этих испытаний не разглашается. Необходимо четко отработать все технические моменты, чтобы в часы пик вдруг не произошло сбоя системы. Как только тестирование закончится, технология станет доступна всем пассажирам. По мнению Максима Ликсутова, в эпоху пандемии FacePay сыграет важнейшую роль - значительно сократит оборот наличных. Кроме того, позволит людям быстрее проходить в метро, не тратя времени на поиск "Тройки" или карты по карманам.

В том, что за безналом будущее транспорта, уверен первый замначальника Московского метрополитена Роман Латыпов. "Уже сейчас в каждом вестибюле подземки работают турникеты с возможностью бесконтактной оплаты, в том числе с помощью смартфона. Всего в метро их 886", - рассказал он. Для тех, кто выбирает безнал, проводятся скидочные акции, да и сам процесс стал удобнее. Например, "Тройку" теперь можно удаленно пополнять в приложении "Метро Москвы". В итоге в 2020 году количество безналичных оплат в метро превысило показатели 2019-го на 77 процентов и составило 53 миллиона. А доля безналичных платежей в билетных автоматах за тот же период выросла с 44 до 55 процентов. Соответственно и в приложении "Метро Москвы" количество таких транзакций выросло с 1,9 до 2,7 миллиона. Вероятнее всего, введение FacePay еще больше увеличит популярность безналичных оплат и позитивно скажется на антиковидной безопасности транспорта.