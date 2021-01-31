В Омске задержали убийц футболиста Егора Дробыша

Силовики установили личности подозреваемых в нападении на экс-игрока молодежного и основного составов "Иртыша" Егора Дробыша и его друга.

- Они были задержаны при силовой поддержке бойцов Росгвардии и при проведении допроса дали признательные показания о совершении нападения на потерпевших с целью хищения их личного имущества, - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова.

По данным следствия, двое мужчин 33 и 30 лет заметили, как футболист вместе с другом ночью идут в магазин, и решили их ограбить. Во время нападения ранее судимый грабитель ударил Егора Дробыша ножом в спину, а также ранил его приятеля.

В результате футболист скончался на месте происшествия. Его товарищ был доставлен в реанимацию. В настоящее время он пришел в себя, прогнозы на выздоровление благоприятные.

- Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает СУ СКР по Омской области. - Расследование продолжается.