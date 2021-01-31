По несанкционированной акции в Петербурге возбуждено еще одно уголовное дело

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношения представителя власти) возбуждено следственными органами СК России по Санкт-Петербургу после несанкционированной акции, прошедшедшей 31 января в Северной столице. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

Как сказано в сообщении, из материалов дела следует, что 31 января 2021 года на Сенной площади неизвестные лица применили насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих правопорядок во время проведения несанкционированной акции.

Проводятся оперативно-розыскные действия, направленные на установление правонарушителей и привлечения их к уголовной ответственности. Расследование продолжается.

Несанкционированная акция проходила на нескольких площадях в центре Санкт-Петербурга. Официальных данных о числе задержанных пока нет.