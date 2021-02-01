650-й гол Месси за "Барселону" помог обыграть "Атлетик"

"Барселона" в матче 21-го тура чемпионата Испании обыграла "Атлетик" и опередила "Реал", поднявшись на второе место в турнирной таблице.

Совсем недавно эти команды встречались в финале Суперкубка Испании и тогда "Барселона" уступила, а Лионель Месси был впервые в карьере за каталонский клуб удален с поля. А накануне этой встречи в СМИ появились подробности контракта аргентинца, что сильно разозлило самого футболиста.

На 20-й минуте встречи "Барселона" получила право на штрафной. К мячу подошел Месси и "положил" мяч точно в дальний верхний угол от вратаря. Этот гол стал для аргентинца 650-м за каталонцев.

В начала второго тайма защитник "Барселоны" Жорди Альба отправил мяч в собственные ворота, но гол Антуана Гризманна позволил каталонцам набрать три очка и выйти на второе место в таблице, опередив своего извечного соперника - мадридский "Реал".