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Актер из "Игры престолов" сыграет в экранизации романа Джейн Остин

Новости
    01.02.2021, 18:36
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Британский актер Джоэль Фрай (Хиздар зо Лорак из "Игры престолов", также известен по "Плебеям") сыграет в новой экранизации "Доводов рассудка" (Persuasion), наименее известного романа английской писательницы Джейн Остин.

Фото: instagram.com/ gilliana
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Также стало известно, что к проекту присоединится австралийка Сара Снук ("Черное зеркало", "Наследники"). Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Фрай сыграет роль доблестного капитана Фредерика Уэнтворта, вернувшегося на родину после Наполеоновских войн, а Снук - Энн Элиот, скромную молодую девушку, в которую Фредерик был некогда влюблен. Молодой человек сделал ей предложение, но получил отказ из-за непреклонной позиции отца Энн, который не считал его подходящим кандидатом в мужья дочери. Встретившись снова, Энн и Фредерик пытаются понять, в какой степени их чувства прошли проверку временем и смогут ли они простить друг друга, забыв старые обиды.

Режиссером фильма станет Махалия Бело (сериалы "Реквием" и "Длинная песня"), а написанием сценария на основе романа займется Джессика Суэйл, сценарист и режиссер двух картин с Джеммой Артертон ("Прелести главной героини" и "Вечное лето").

Фото: kinopoisk.ru
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"Доводы рассудка" являются последним, неоконченным романом Остен, опубликованным впервые посмертно, под одной обложкой с "Нортенгерским аббатством".

Роман был четырежды экранизирован с начала шестидесятых, его сюжет стал основой большого числа театральных постановок. Последняя, осовремененная телеверсия "Доводов" была создана в США в 2019 году и получила название "Рациональные создания" (Rational Creatures).

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