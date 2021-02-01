Гейтс опроверг слухи о "причастности к пандемии"

Миллиардер Билл Гейтс опроверг слухи о его "причастности к пандемии" в интервью немецкому изданию Sueddeutsche Zeitung. По его словам, фонд Билла и Мелинды Гейтс постоянно сталкивается с недоверием местных жителей в различных странах к вакцинам. Так было, в Пакистане и Нигерии, где были распространены слухи о том, что вакцина может привести к бесплодию. По его словам, такие слухи несут вред, так как могут продлить пандемию. Гейтс заявил о том, что мировое сообщество не готово к следующей пандемии, которая может быть в десять раз плачевнее нынешней.

Термин "пандемия" часто используется в отношении теорий заговора о том, что COVID-19 является обманом или преднамеренно спланированной вспышкой. Этот термин был популяризирован благодаря видео, которое было удалено с нескольких платформ социальных сетей, включая Facebook и YouTube, поскольку некоторые из них, как было установлено, содержат потенциально опасную медицинскую дезинформацию.

Согласно Reuters, нет никаких доказательств того, что пандемия COVID-19 была преднамеренно спланирована или что Билл Гейтс имеет какую-либо связь с таким планом. Во многих случаях дезинформации, связанной с COVID-19, упоминается имя Гейтса. К ним относятся, помимо прочего, утверждения о том, что пандемия - это обман, в котором используется старая цитата Гейтса о его "готовности к пандемии", ложные или искаженные утверждения о том, что Гейтс планирует микрочипировать людей для борьбы с коронавирусом, оказавшийся ложным тезис о том, что Фонд Билла и Мелинды Гейтс был связан с заговором по поводу патентов, а также утверждение о якобы "выгодной" связи Билла Гейтса с фармацевтической компанией, которая может разработать вакцину от вируса.