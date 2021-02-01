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01.02.2021 14:00
Рубрика: Легковые авто

Haval запатентовал в России дизайн кроссовера First Love

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Роспатент Фото: Роспатент
Фото: Роспатент

В базе данных Роспатента опубликованы изображения нового кроссовера Haval First Love. Китайской компании Great Wall Motors, производителю автомобилей Haval, уже выдан патент на внешний облик кроссовера в России.

Фото: скриншот с youtube.com
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Что за автомобиль? Компактный 5-дверный кроссовер габаритами примерно с Nissan Qashqai (длина - 4,5 м).

Машина имеет современный дизайн, решенный в экспрессивном ключе, удачно сочетающий элементы классических внедорожников (высокая поясная линия, горизонтальный капот) и спортивных автомобилей (крыша с заваленными задними стойками).

Производство кроссовера налаживается на заводе Haval под Тулой, об этом свидетельствует фото одного из тестовых образцов, опубликованное клубом любителей марки чуть более недели назад. В модельном ряду компании в России кроссовер встанет рангом ниже среднеразмерного Halal F7, а его базовая цена будет начинаться ориентировочно от 1,1 миллиона рублей.

Haval First Love оснащается 150-сильным бензиновым турбомотором и "роботом". Предположительно, машина будет доступна только с передним приводом.

Фото: Роспатент
#Haval