Haval запатентовал в России дизайн кроссовера First Love

В базе данных Роспатента опубликованы изображения нового кроссовера Haval First Love. Китайской компании Great Wall Motors, производителю автомобилей Haval, уже выдан патент на внешний облик кроссовера в России.

Что за автомобиль? Компактный 5-дверный кроссовер габаритами примерно с Nissan Qashqai (длина - 4,5 м).

Машина имеет современный дизайн, решенный в экспрессивном ключе, удачно сочетающий элементы классических внедорожников (высокая поясная линия, горизонтальный капот) и спортивных автомобилей (крыша с заваленными задними стойками).

Производство кроссовера налаживается на заводе Haval под Тулой, об этом свидетельствует фото одного из тестовых образцов, опубликованное клубом любителей марки чуть более недели назад. В модельном ряду компании в России кроссовер встанет рангом ниже среднеразмерного Halal F7, а его базовая цена будет начинаться ориентировочно от 1,1 миллиона рублей.

Haval First Love оснащается 150-сильным бензиновым турбомотором и "роботом". Предположительно, машина будет доступна только с передним приводом.