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26.01.2021 14:08
Рубрика: Легковые авто

Новый кроссовер сфотографировали на конвейере автозавода Haval

Текст: Андрей Полухин
Фото: "Хавал-клуб" Фото: "Хавал-клуб"
Фото: "Хавал-клуб"

Российский завод Haval, судя по всему, готовится к производству новой, пятой по счету модели. Речь идет о кроссовере с романтическим названием First Love. Фотографии этого автомобиля накануне опубликовали на форуме "Хавал-клуба".

Фото: скриншот с youtube.com
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Спутать First Love с какой-либо другой новинкой Haval, невозможно. У него очень выразительный дизайн передней части - со светодиодными "слезами". Никакой конкретики относительно перспектив данной модели ни от авторов фото, ни от компании, традиционно воздерживающейся от обнародования планов, не последовало. Поэтому можно лишь предположить, что машину собрали для прохождения сертификации или и вовсе в пуско-наладочных целях.

Haval First Love - в Китае его называют Chulian - построен на новой модульной платформе Great Wall под названием Lemon. Судя по всему, постепенно на нее переберутся все модели марки - вслед за новинками, среди которых также Н6 третьего поколения и DaGou. Длина автомобиля составляет 4 480 мм, колесная база - 2 700 мм. Оснащается машина 4-цилиндровым наддувный мотором объемом 1,5 литра. Он выдает 150 л.с. мощности и 220 Нм крутящего момента. Сочетается с этим агрегатом 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями. Полного привода пока нет и, не исключено, не будет. Стоит автомобиль от 89 тысяч до 115 тысяч юаней - это эквивалент 1,02-1,32 млн рублей.

Фото: Андрей Полухин/РГ
В Haval решили отозвать все кроссоверы F7 и F7x российского производства

Напомним, ранее на конвейере тульского завода заметили также кузов Haval H6 третьего поколения. Учитывая, что в компании ранее планировали начать в 2021 году выпуск двух новых моделей, основные претенденты очевидны.

На данный момент компания производит под Тулой четыре модели - кроссоверы F7 и F7x и внедорожники H9 и H5.

#Haval