В январе-2021 в отечественный кинопрокат вышло 8 российских релизов, плюс 12, перешедших с 2020 года. Совместными усилиями эти 20 релизов собрали в январе 3 млрд 760 млн руб. При этом на производство 8 новых релизов (без учета затрат на их рекламу и маркетинг) было израсходовано 905 млн руб. После того, как кинотеатры забрали себе половину (1 млрд 880 млн руб) кассовых сборов месяца, доход индустрии составил 975 млн руб без учета затрат дистрибьюторов на выпуск релизов в прокат.

Тринадцать премьер недели по ТВ и в Сети с 1 по 7 февраля Самыми кассовыми российскими релизами января стали: 1. "Последний богатырь: корень зла" - 2 млрд 33.3 млн руб. 2. "Огонь" - 791.9 млн руб (общая касса - 869.9 млн руб), 3. "Конь Юлий и большие скачки" - 354.7 млн руб (общая касса - 356.3 млн руб), 4. "Серебряные коньки" - 231.7 млн руб (общая касса - 487 млн руб), 5. "Обратная связь" - 122.5 млн руб (общая касса - 247.6 млн руб), 6. "День города" - 66 млн руб, 7. "Барбоскины на даче" - 56.9 млн руб (общая касса - 70.6 млн руб), 8. "Зоя" - 32 млн руб, 9. "Реальные пацаны против зомби" - 31.8 млн руб (общая касса - 114.5 млн руб) 10. "Не лечи меня" - 21.6 млн руб. Остальные 4 новых релиза января заработали менее 7.3 млн руб каждый. По соотношению "бюджет - сборы" прибыльными релизами в прошедшем месяце стали "Последний богатырь: корень зла" (первый в 2021 году), "Обратная связь" (седьмой 2020 года выпуска); имеет неплохие шансы окупиться в прокате анимационный фильм "Конь Юлий и большие скачки" 2020 года (вышел 31 декабря), если соберет в феврале этого года еще 3.7 млн руб (на 31 января на его счету 356.3 млн руб при бюджете 180 млн руб). Сиквел "Последнего богатыря" 2021 года стал четвертым отечественным релизом за всю историю, который заработал в наших кинотеатрах более 2 млрд руб, его посмотрели в кинозалах страны уже более 7 млн россиян.