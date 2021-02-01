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Михаил Блинкин, директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ.

Идея оплаты проезда "лицом", о которой "РГ" пишет, безусловно, интересна, но нельзя сказать, что такая функция прям жизненно необходима нам. В настоящее время технологии позволяют производить оплату с помощью различных гаджетов: смартфонов, браслетов, брелоков, а также всевозможных карт. Использовать для этого еще и собственное лицо, на мой взгляд, уже некоторое техническое излишество. Но кому-то, наверняка, понравится. Той же молодежи. Или тем, кто привык выходить из дома с абсолютно пустыми руками. Хотя мне сложно представить таких людей. Смартфоны сейчас есть практически у всех, и мы с ними не расстаемся. Ну и совсем уж без денег никто, полагаю, все же не выходит из дома. Особенно если намеревается куда-то поехать. Всегда в кармане есть наличка или банковская карта.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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За минувшее десятилетие в столичном метрополитене произошла масса более глобальных изменений. Сейчас строится Большое кольцо, обновляется вагонный парк. Была произведена интеграция метро и железнодорожной инфраструкуры - появилось Московское центральное кольцо. То есть делается множество вещей, действительно исторически значимых для города. А вот как мы будем расплачиваться за проезд - собственным "носом", карточкой или же смартфоном - на фоне всего вышеперечисленного выглядит не столь важным. Но, повторюсь, кому-то данное новшество в любом случае придется по вкусу. Так что и оно вполне имеет право на существование.

Надо сказать, что за последнее время общественный транспорт Москвы в целом очень сильно изменился. Не только метрополитен. Я - заядлый автомобилист с большим стажем. И то с большим удовольствием пересел на автобус и метро. Потому что добираться до работы на общественном транспорте мне стало в разы быстрее и комфортнее. Огромную роль в улучшении транспортной мобильности населения мегаполиса сыграло появление в городе выделенных полос для автобусов и троллейбусов. Теперь они не стоят в пробках. Это существенно сокращает время в пути из точки А в точку В. Кроме того, в автобусе можно почитать книгу, новости, посмотреть фильм. Твои руки не заняты рулем, а внимание - дорогой.

Еще один плюс современного общественного транспорта столицы - четкий график движения. Бывает, конечно, что случаются накладки. Все-таки жизнь вносит свои коррективы в любые планы и графики. Однако это не столь частое и не регулярное явление. Любой человек может установить на свой гаджет приложение с расписанием движения автобусов, троллейбусов, трамваев и найти в нем нужные ему маршруты. Это очень удобно. Позволяет планировать свое время. Ну и, безусловно, сейчас общественный транспорт обладает довольно высоким классом комфортабельности и безопасности. Что тоже приятно.

Власть Позиция Экономика Транспорт Общественный транспорт Компании Транспорт Московский метрополитен

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