Мосгорсуд вернул дело сестер Хачатурян в прокуратуру

Как сообщили в Московском городском суде, судья постановил возвратить уголовное дело в отношении Кристины Хачатурян и Ангелины Хачатурян заместителю Генерального прокурора России. Дело возвращено "для устранения препятствий его рассмотрения судом в соответствии со ст. 237 УПК РФ", - отметили в суде. Таким образом было удовлетворено ходатайство представителей потерпевших.

Адвокаты сестер Хачатурян выступили с ходатайством о возвращении дела в прокуратуру, так так, по их мнению, в обвинительном заключении неправильно указан мотив преступления.

Судья постановил оставить меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении сестер Хачатурян без изменения.

Три сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца, которое было совершено 27 июля 2018 года в Москве. Дело младшей сестры выделено в отдельное производство, так как она была признана невменяемой на момент совершения преступления.