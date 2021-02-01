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01.02.2021 09:26
Рубрика: Российский автопром

Обновленная Lada Vesta: собрано еще девять машин

Текст: Константин Руссов
Фото: Виталий Юрчак/ РГ Фото: Виталий Юрчак/ РГ
Фото: Виталий Юрчак/ РГ

Обновлённая Lada Vesta выйдет на рынок в 2022 году, в настоящее время АвтоВАЗ занят испытаниями новинки, для проведения которых была собрана очередная партия автомобилей.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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По информации AvtoVAZ News, "Лада Ижевск" выпустил девять автомобилей, условно именуемых Lada Vesta FL: три седана, пять универсалов и один экземпляр Lada Vesta SW Cross. Все машины выкрашены в белый цвет и отправлены в научно-технический центр АвтоВАЗа в Тольятти.

Ранее "РГ" сообщала, что в Тольятти были доставлены тестовые экземпляры Lada Vesta, один из них был сфотографирован. Передняя и задняя части автомобиля заклеены плёнкой с фирменным рисунком Lada. Через камуфляж видно, что у модели изменилась головная оптика - она светодиодная и имеет более узкую по сравнению с нынешней версией форму, на боковинах сохранились иксообразные выштамповки.

С большой долей вероятности можно сказать о том, что линейка силовых агрегатов останется прежней: моторы 1.6 литра мощностью 106 и 122 л.с., спаренные с 5-ступенчатой МКП, и 113-сильный двигатель H4M в паре с вариатором.

Цены на модель в настоящее время начинаются от 703 900 рублей за седан, от 790 900 рублей - за универсал. Кросс-версии Lada Vesta стоят 851 900 и 905 900 рублей соответственно.

#Lada