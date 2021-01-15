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15.01.2021 18:57
Рубрика: Российский автопром

Новая Lada Vesta выехала на тесты: фото прототипа

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.vk.com/avtovaznewsspb Фото: www.vk.com/avtovaznewsspb
Фото: www.vk.com/avtovaznewsspb

Паблик AvtoVAZ News опубликовал снимки частично закамуфлированного прототипа Lada Vesta Facelift. Экземпляр, окрашенный в белый цвет, представлен в версии SW Cross. Данный автомобиль проходит испытания на дорогах общего пользования в Тольятти.

Фото: <a href="http://www.lada4x4.net/news/744-lada-niva-poluchila-novoe-imya-i-otpravilas-v-seriyu.html" rel="nofollow" target="_blank">LADA 4x4 Нива Клуб</a>
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Ранее сообщалось о том, что собранная в "Лада Ижевске" пилотная партия рестайлинговых Lada Vesta была отправлена в Научно-технический центр АвтоВАЗа.

Известно, что одна часть изготовленных Vesta FL оснащается бензиновым двигателем объёмом 1,6 литра (106 л. с.) и 5-ступенчатой механической коробкой передач, другая часть имеет 1,6-литровый мотор Renault H4M (113 л. с.) и вариатор Jatco JF015E. Тестовые образцы уже успели проехать свыше трёх тысяч километров.

В рамках фейслифта Lada Vesta получила светодиодную светотехнику, оригинальную бамперную группу, другую решётку радиатора, иную форму передних крыльев, легкосплавные колёсные диски нового дизайна. Машина в дорогих комплектациях будет оборудована омывателем фар и передним парктроником.

В салоне появится современная передняя панель с вертикальным тачскрином, изменённые дверные карты, новое мультифункциональное рулевое колесо, комбинация приборов с двумя колодцами и дисплеем по центру, а также блок климат-контроля от Renault Arkana, центральный тоннель с кнопкой электроручника и шайбой-селектора Lada Ride Select.

Несколько дней назад в рамках ежегодной пресс-конференции Lada Оливье Морне, исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АО "АвтоВАЗ", рассказал, что проект Vesta FL находится на зрелой стадии. Обновлённая модель должна дебютировать не раньше 2022 года.

Фото: www.vk.com/avtovaznewsspb
Фото: www.vk.com/avtovaznewsspb
#Lada