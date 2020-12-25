Рестайлинг Lada Vesta: фары от нового Logan и начало испытаний

Несколько дней назад стало известно, что на заводе "Lada Ижевск" была собрана партия рестайлинговых седанов Vesta. О том, какие изменения произошли с моделью, появились новые подробности.

Инсайдеры AvtoVAZ News сообщили, что автомобили опытной партии были собраны в максимальной версии исполнения с полностью светодиодной оптикой. Фары головного света напоминают новое поколение Dacia Logan и Sandero. Это в свою очередь повлияло на форму капота и передних крыльев в местах сопряжения с фарами.

Интересная особенность касается мультимедиа - в топовой версии она имеет вертикально ориентированный дисплей. Изменённая панель приборов получила два "колодца" с расположенным между ними дисплеем бортового компьютера.

Также сообщается, что собранная партия рестайлинговых Lada Vesta была увезена в неизвестном направлении. Не исключено, что машины доставят в инжиниринговый центр АвтоВАЗа в Тольятти.

Ориентировочная дата начала серийного производства Lada Vesta FL - середина лета 2021 года.