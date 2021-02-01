В Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности

До 3 февраля продлен "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным Гидрометцентра России, предупреждение связано с гололедицей, которая простоит до середины недели включительно. Поэтому и действует повышенный уровень погодной опасности до 12:00 3 февраля.

Как ранее "РГ" рассказала главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова, к концу недели температура воздуха может опуститься до -12...-16 градусов. Простоять мороз сможет до будущей недели.