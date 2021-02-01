Суды Петербурга запретили восемь сайтов с аниме

Районные суды Северной столицы запретили несколько ссылок на аниме-сериалы, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

С творчеством японских мультипликаторов судьи познакомились после исков прокуроров. В итоге представители Фемиды пришли к мнению, что доступ к сериалам по указанным ссылкам должен быть ограничен.

Под запрет попали сайты, где были аниме "Князь Тьмы и Герой", "Князь тьмы с задней парты", "Класс убийц", "Токийский Гуль", "Межвидовые рецензенты", "Натюрморт в серых тонах", "Загадка Дьявола" и "Клинок Маню".

Речь не идет о запрете аниме-сериалов как таковых. Недовольство судей вызвало то обстоятельство, что на сайтах не была обнаружена возрастная маркировка, соответственно, их могут посмотреть в том числе и дети. Но сами мультфильмы отнюдь не детские, во многих из них присутствуют интимные сцены, а также насилие.

Две недели назад Колпинский районный суд Петербурга вынес ставшее резонансным решение о запрете ссылки с аниме "Тетрадь смерти". Это один из самых известных аниме-сериалов мира, в прокуратуре Петербурга впоследствии пояснили, что речь идет об одном сайте без возрастной маркировки.

Таких исков в судах Петербурга довольно много - и не только по отношению к аниме. В частности, в Колпинском районном суде в ближайшее время судьям придется послушать песню "Я съел деда" в исполнении рэпера Моргенштерна и вынести вердикт, можно ли слушать эту композицию без возрастного ценза.