Суды Петербурга запретили восемь сайтов с аниме

Новости

Путин отметил рост объемов банковских кредитов 14:41
Джиллиан Андерсон поделилась фотографиями со съемок "Короны" 14:35
Бывший шоураннер "Доктора Кто" предложил актера на роль нового Доктора 14:24
Конкурс "Мой первый бизнес" продлил прием заявок до 28 февраля 14:09
Песков назвал сроки определения формата Послания 13:59
В петербургских школах запретили чипсы и соки 13:48
В Подмосковье откроют еще 10 центров помощи водителям при ДТП 13:46
На Северном Кавказе в 2020 году Росгвардия уничтожила более 20 террористов 13:42
Песков дал оценку призывам ввести санкции к гражданам РФ 13:40
На выставке в витебской ратуше расскажут 100-летнюю историю фотографии 13:30
Власти Подмосковья готовы строить дополнительные съезды на ЦКАД 13:29
Внук Эдиты Пьехи прокомментировал ее слова об уходе со сцены 13:12
Фото: Что дарили Борису Ельцину на дни рождения 13:05
Городов с дорогим жильем стало в 4 раза больше 13:02
В Подмосковье начали борьбу с "глупыми" пробками 12:59
В Петербурге открылась запись на прививку от COVID-19 через госуслуги 12:46
Актер Уилл Смит посетил тренировку "Зенита" в Дубае 12:45
Путин поздравил Патриарха с годовщиной интронизации 12:40
Путин поручил обеспечить права журналистов 12:30
В Челябинске после незаконного шествия завели дело о повреждении дорог 12:28
Состояние богатейших россиян увеличилось на 1,37 млрд долларов 12:27
Торговые сети не сообщали о сложностях с логистикой товаров 12:25
Число арестованных после незаконной акции в Петербурге достигло 50 человек 12:25
Госпитализированная с COVID-19 Жемчужная рассказала о своем состоянии 12:22
Зятя Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира 12:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества
В феврале россиян ждут три выходных подряд и 6-дневная рабочая неделя
В феврале россиян ждут три выходных подряд и 6-дневная рабочая неделя
01.02.2021 13:46
Рубрика: Культура

Суды Петербурга запретили восемь сайтов с аниме

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Районные суды Северной столицы запретили несколько ссылок на аниме-сериалы, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

С творчеством японских мультипликаторов судьи познакомились после исков прокуроров. В итоге представители Фемиды пришли к мнению, что доступ к сериалам по указанным ссылкам должен быть ограничен.

Фото: Сергей Куксин
С 1 февраля в соцсетях запретят ругаться матом

Под запрет попали сайты, где были аниме "Князь Тьмы и Герой", "Князь тьмы с задней парты", "Класс убийц", "Токийский Гуль", "Межвидовые рецензенты", "Натюрморт в серых тонах", "Загадка Дьявола" и "Клинок Маню".

Речь не идет о запрете аниме-сериалов как таковых. Недовольство судей вызвало то обстоятельство, что на сайтах не была обнаружена возрастная маркировка, соответственно, их могут посмотреть в том числе и дети. Но сами мультфильмы отнюдь не детские, во многих из них присутствуют интимные сцены, а также насилие.

Две недели назад Колпинский районный суд Петербурга вынес ставшее резонансным решение о запрете ссылки с аниме "Тетрадь смерти". Это один из самых известных аниме-сериалов мира, в прокуратуре Петербурга впоследствии пояснили, что речь идет об одном сайте без возрастной маркировки.

Таких исков в судах Петербурга довольно много - и не только по отношению к аниме. В частности, в Колпинском районном суде в ближайшее время судьям придется послушать песню "Я съел деда" в исполнении рэпера Моргенштерна и вынести вердикт, можно ли слушать эту композицию без возрастного ценза.

В регионах Культура Кино и ТВ Анимация Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Владимир Путин дал поручения в сфере правозащиты. Главное
Торговые сети не сообщали о сложностях с логистикой товаров
Медведев: РФ готова сделать Рунет автономным, но не хочется до этого доводить
За сутки в России подтверждено 17 648 случаев COVID-19 в 84 регионах
Посольство РФ в Мьянме призвало россиян к осторожности
Опубликован рейтинг лучших боевиков 80-90-х годов
Как выглядит музей, все экспонаты которого найдены в мусоре