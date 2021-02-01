Сингапур ужесточил правила въезда в страну иностранцев

С первого февраля изменились санитарные требования к въезжающим в Сингапур иностранцам. Теперь у граждан других государств обязательно должна быть медстраховка, покрывающая расходы на лечение COVID-19. Об этом информирует ТАСС.

Кроме того, власти республики сократили количество стран, с которыми действуют упрощенные механизмы поездок. В списке остались Бруней, Индонезия, Китай и Япония. А вот Германию, Малайзию и Южную Корею вычеркнули.

Ранее посольство РФ в республике напомнило россиянам, что "въезд иностранных граждан, не имеющих вида на жительство или разрешения на долгосрочное пребывание в Сингапуре, запрещен". При этом с 8 февраля возобновляется прямое авиасообщение между двумя странами.