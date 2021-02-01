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Владельцы Windows 7 стали переходить на Windows 10. Это все еще бесплатно

Текст:   Антон Благовещенский
01.02.2021,  
16:58
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Поддержка Windows 7 была официально прекращена в январе 2020 года, и этот шаг вызвал массовый переход пользователей на новую Windows 10, заявили в корпорации Microsoft.

Как пишет Softpedia, производитель рассчитывает, что эта тенденция сохранится и в 2021 году. Издание отмечает, что теоретически компьютер на Windows 7 способен работать и с "десяткой", но для полноценного использования лучше обзавестись новым.

Стало известно, как будет выглядеть Windows 10 после обновления

По состоянию на начало января 2020 года около 16 процентов компьютеров во всем мире работали под управлением Windows 7. Проведенный примерно тогда же опрос показал, что около 30 процентов владельцев "семерки" не хотят платить деньги за обновление.

В то же время перейти с Windows 7 на Windows 10 можно бесплатно, используя официальный инструментарий, который предоставляет Microsoft. Для этого нужно загрузить программу Media Creation Tool с сайта корпорации, запустить ее, выбрать пункт "Обновить этот компьютер сейчас" и следовать дальнейшим инструкциям.

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