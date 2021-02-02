Демидовские премии вручат в Москве на старте Года науки и технологий

Лауреаты Демидовской премии 2020 года - академики Виктор Садовничий, Анатолий Торкунов, Леопольд Леонтьев и глава совета директоров крупной промышленной компании Дмитрий Пумпянский - приглашены для вручения присужденных им наград в Российскую академию наук. Как ожидается, торжественная церемония пройдет во вторник, 9 февраля, в здании президиума РАН на Ленинском проспекте, 14.

Это значит, что чествовать новых лауреатов в этот раз решено в Москве, хотя много лет подряд такие церемонии проводились на Урале, где заявила о себе известная династия промышленников и откуда пошла традиция Демидовских премий.

Как пояснил "РГ" глава попечительского совета научного Демидовского фонда академик РАН Геннадий Месяц, на такой вариант пошли для того, чтобы минимизировать риски, связанные с переездами, для самих лауреатов. И не нарушать введенных ограничений на проведение массовых мероприятий.

Напомним, что вручение Демидовских премий проводили едва ли не в самых крупных залах Екатеринбурга с больших числом гостей и приглашенных. И эту традицию намереваются продолжить, как только нормализуется эпидемиологическая ситуация. По словам академика Месяца, не отменяется и другое важное правило - открытые лекции лауреатов Демидовской премии для студентов уральских вузов. Но пока с ними придется повременить.

Имеет значение и то, что нынешний год объявлен в России Годом науки и технологий. И вручение Демидовских премий сознательно приурочили к стартовым мероприятиям, которые пройдут в Москве. А в них напрямую задействованы, по крайней мере, двое нынешних лауреатов.

Ректору МГУ Виктору Садовничему Демидовская премия-2020 присуждена как создателю и руководителю известной математической школы. Ректор МГИМО Анатолий Торкунов, известный востоковед, историк и политолог, отмечен премией в номинации "Общественные науки". В компании с ними еще один академик - Леопольд Леонтьев, яркий представитель школы уральских металлургов, главный научный сотрудник Института металлургии Уральского отделения РАН.

В смежной области с академиком Леонтьевым, только на производстве, главные интересы и достижения четвертого лауреата, удостоенного в 2020 году Демидовской премии. В номинации "Новые технологии" им стал председатель совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский. Как сказано о нем в номинационном представлении, "выдающийся инженер и организатор научно-технических программ с привлечением академических, вузовских учреждений, а также частных промышленных предприятий".

Место, где в этот раз пройдет вручение Демидовских премий, имеет прямую историческую связь с родом Демидовых и зарождением таких наград. Двухэтажный особняк на Ленинском,14 в Москве в середине XVIII века был главным домом усадьбы, созданной на берегу Москвы-реки П. А. Демидовым (1710-1786). Другой представитель этой династии, Павел Николаевич Демидов (1798-1841), служил в свое время губернатором в Курске, но обессмертил свое имя тем, что стал учредителем так называемых "Демидовских наград".

Еще при жизни, "желая содействовать преуспеянию наук, словесности и промышленности в своем отечестве", начал ежегодно жертвовать на это большие суммы. И распорядился "выдавать в течение 25 лет со времени его смерти по 20 000 рублей ассигнациями или 5714 рублей серебром ежегодно". А присуждать награду было назначено Императорской академии наук - как "первенствующему учёному сословию в империи". Награда от Демидова высоко ценилась и присуждалась с 1832 по 1866 годы, пока действовало завещание. Всего за это время было вручено 55 полных (по 5000 рублей государственными ассигнациями) и 220 половинных премий.

Среди тех, что был удостоен награды от Демидова, исследователи и естествоиспытатели Федор Литке, Иван Крузенштерн, Борис Якоби, Дмитрий Менделеев, генерал Николай Ушаков, адмирал Фердинанд Врангель. "Половинной" премией в разные годы отмечены биолог Иван Сеченов и автор "Народных русских сказок" Александр Афанасьев. В 1840-м "половинную" и трижды - в 1844, 1851 и 1860 годах - "полную" Демидовскую премию получил выдающийся хирург Николай Иванович Пирогов…

Об этом опыте историки науки помнили. Но только в 1993 году по инициативе Уральского отделения РАН и при поддержке местных предпринимателей традицию удалось возобновить - уже в реалиях современной России. Возрожденные Демидовские премии присуждаются за выдающийся личный вклад в одной или нескольких областях: науки о Земле, физика и математика, экономика и предпринимательство, гуманитарные науки.

Лауреатов определяют путем опроса специалистов в каждой области. Окончательное решение выносят пять комиссий и комитет по премиям, в который входят крупнейшие ученые России. Средства на выплату премий поступают из научного Демидовского фонда. Каждому лауреату вручается диплом, золотая медаль в малахитовом футляре-шкатулке и денежное вознаграждение в пределах 1 миллиона рублей (год от года сумма корректируется).

В разные годы лауреатами Демидовской премии были Валентин Янин, Борис Раушенбах, Андрей Гапонов-Грехов, Никита Толстой, Александр Скринский, Николай Семихатов, Жорес Алферов, Николай Лавёров, Рем Петров, Александр Прохоров, Игорь Грамберг, Юрий Каган, Юрий Осипов, Сергей Алексеев, Людвиг Фаддеев, Геннадий Месяц, Борис Литвинов, Анатолий Деревянко, Евгений Аврорин, Евгений Примаков, Александр Спирин, Михаил Маров, Валерий Рубаков, Владимир Фортов, Владимир Скулачев, Юрий Оганесян.