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02.02.2021 11:33
Рубрика: Авто

Минтранс: Показатели для фото при прохождении техосмотра увеличат

Текст: Светлана Ментюкова
Показатели для фото, которые после 1 марта станут обязательными при прохождении автомобилем технического осмотра (ТО), скорректируют в сторону увеличения. Об этом "РГ" сообщили в Минтрансе.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Там также уточнили, что ориентировочный срок вступления в силу данного приказа - 1 сентября 2021 года, а принятие изменений не влияет на правоприменение этой нормы с 1 марта 2021 года.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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"На заседании рабочей группы МВД России и Российского союза автостраховщиков обсуждался вопрос о разработке обновленной версии Единой автоматизированной информационной системы технического осмотра (ЕАИСТО), а также о промежуточных результатах ее опытной эксплуатации.

По итогам обсуждений отмечена необходимость проработки Минтрансом совместно с МВД вопроса корректировки показателей погрешности определения координат местонахождения транспортного средства в пункте технического осмотра или на передвижной диагностической линии", - говорится в сообщении ведомства.

Там также уточняется, что такая погрешность установлена приказом Минтранса от 31 марта 2020 года № 97 и составляет 15 метров. В ведомстве пояснили, что в связи с возможной плотной застройкой местности, где располагается пункт ТО, материалом, из которого состоит производственное помещение пункта, происходит так называемое "экранирование" спутникового сигнала.

"Опытная эксплуатация доработанной ЕАИСТО выявила, что показатель погрешности определения координат может составлять более 15 метров и требует дополнительного уточнения. В связи с этим операторам ТО при подаче документов на аккредитацию для внесения в реестр операторов сведений о координатах пункта техосмотра было рекомендовано указывать несколько пар координат тех точек, с которых планируется производить фотографирование технического средства", - рассказали в министерстве.

В Минтрансе напомнили, что в случае, если координаты транспортного средства не совпадают со сведениями о координатах пункта технического осмотра, внесенными в реестр, ЕАИСТО выдает запрет на оформление диагностической карты.

Фото: www.na-zavode.ru
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"Для исключения таких случаев, а также упрощения подачи документов на аккредитацию и ведения реестра Минтрансом совместно с МВД России прорабатывается вопрос корректировки указанных показателей погрешности в сторону их увеличения", - подчеркнули в ведомстве.

По итогам проработки, рассказали там, будет подготовлен соответствующий проект приказа Минтранса, который в установленном порядке будет согласован с Росстандартом и Минэкономразвития России.