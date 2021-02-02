Одна из автокомпаний приостановила продажи в России

Компания Zotye, испытывающая серьезные проблемы на китайском рынке, наконец приостановила продажи в России. Это было делом времени - в октябре и ноябре представительство бренда отчиталось в Ассоциацию европейского бизнеса об отсутствии продаж на российском рынке, а в декабре и вовсе не подало никакой информации. Логическим завершением стало официальное прекращение продаж автомобилей марки - информация о них пропала с сайта компании.

Речь идет о кроссоверах T600 и Coupa. Оба, напомним, вошли в составленный топ-10 рейтинг самых ненужных SUV для россиян по итогам 2020 года. Основанием стали низкие результаты продаж - 122 и 36 единиц соответственно. Всего же с 2016 года общий тираж двух моделей составил около 6 тысяч штук.

Zotye T600 - это, по сути, "клон" прежнего Volkswagen Tiguan. Автомобиль оснащается турбомоторами объемом 1,5 и 2,0 литра, которые выдают 150 и 177 л.с. соответственно. Первый двигатель сочетался с "механикой", второй - с "роботом". Предлагались также версии с предустановленным ГБО. Последняя цена составляла от 971 600 до 1 166 600 рублей.

Coupa - купеобразная версия того же кроссовера выглядела более самобытно. Ее комплектовали только одним мотором - 1.5Т на 143 л.с. в паре с "автоматом". Стоил кроссовер от 1 189 600 до 1 439 600 рублей.

Отметим, что сама компания с рынка России пока не уходит.

"Зоти Моторс Рус" продолжает свою работу в прежнем режиме и оказывает всестороннюю гарантийную поддержку владельцам автомобилей Zotye", - приводит комментарий представителя марки сайт "Китайские автомобили".

Впрочем, главные новости относительно судьбы бренда должны прийти из Китая. Бывший акционер Zotye обанкротился, а кто займет его место, пока неясно. В российском представительстве утверждают, что это будет некая государственная компания.