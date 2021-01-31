10 кроссоверов, которые оказались не нужны россиянам

Рейтинги самых востребованных кроссоверов - одна из самых читаемых тем в любом автомобильном СМИ. Проект "Автопарк", как и другие профильные ресурсы, ежемесячно публиковал результаты продаж в сегменте SUV, но теперь решил взглянуть на ситуацию в противоположном конце списка. Представляем список самых ненужных россиянам кроссоверов, некоторые из которых вы, возможно, могли и забыть.

Поясним, что в наш рейтинг попали только действительно неудачники - модели, которые россияне покупали (а скорее - не покупали) хотя бы в течение 6 месяцев в минувшем году. Таким образом мы исключили из списка автомобили, продажи которых только начались в конце 2020-го либо завершились в его начале. В результате в топ-10 попали шесть китайских кроссоверов, два европейских и два американских. В прошлом году, для сравнения, из "европейцев" был только скромный Peugeot 2008, на этот раз печальной участи избежавший. Обновленный "паркетник" появился в продаже только в декабре 2020 года.

Итак, десятым с конца стал Changan CS75 - 186 продаж. Хотя марка удивила всех взрывным ростом на рынке, старый во всех смыслах кроссовер присутствовал на рынке формально, ожидая завершения своих продаж. И дождался: с 2021 года в линейке компании его нет - потребителям предлагается рестайлинговый CS75 Plus. Changan CS75 появился в России в самом конце 2017 года. Автомобиль оснащался двигателем BlueCore 1.8T Turbo Engine, который выдавал 150 л.с. Особенностью машины был классический "автомат" и полный привод. Цена - от 1,3 до 1,5 млн рублей.

На 9-м и 8-м местах в этом году представители марки Jeep. Брутальный Cherokee разошелся тиражом 150 единиц, более нишевый Renegade - только 136. Оба входили в десятку и в 2020-м. И как и тогда, возникает ощущение, что эти модели проигрывают, в первую очередь, внутреннюю конкуренцию. Покупая машины в кредит, многие готовы слегка увеличить ежемесячный платеж, взяв уже более дорогие Grand Cherokee, Compass или Wrangler.

Cherokee, ставший легендой в России в 1990-е, кстати, покинул наш рынок - как минимум на год, до смены поколения. До последнего времени автомобиль продавался в нашей стране с двумя бензиновыми двигателями - "четверкой" 2.4 (177 л.с.) и V6 3.2 (272 л.с.) в паре с 9-ступенчатым "автоматом". Стоил кроссовер от 2,9 до 3,6 млн рублей.

Что касается Renegade, то у него доступны турбомотор 1.4, форсированный до 140 и 170 л.с., с передним и полным приводом, а также атмосферный 2.4 мощностью 175 л.с. Трансмиссия разнообразная - от "механики", до "робота" и "автомата". Стоимость - от 1,7 до 2,6 млн рублей. В компании его называют "входным билетом в мир Jeep", но собирать большие объемы реализации такой слоган не помогает.

На двух следующих позициях - китайские автомобили. "Китайцы", как известно, в минувшем году основательно изменили российский авторынок, показав феноменальную динамику продаж. Однако это касается машин новых во всех смыслах - у которых в дизайне уже мало специфической восточной стилистики, а оснащение соответствует лучшим европейским образцам. Однако в продаже остаются и модели, морально устаревшие. Кроме того, не все компании из Поднебесной смогли в последние годы закрепиться в РФ и развить дилерскую сеть. Поэтому ничего удивительного, что в наш список вошли, например, Foton Sauvana и Zotye T600.

Первый - рамный внедорожник от компании, больше известной своими грузовиками, добился 134 продаж за 2020 год. И это несмотря на то, что он стал самой подешевевшей моделью на российском рынке. В сентябре цены на автомобиль рухнули на 200 тысяч рублей во всех комплектациях. Впрочем, даже при этом низкими их не назвать - от 1,6 до 1,9 млн рублей. Оснащается машина 2-литровым турбомотором, форсированным до 201 и 217 л.с., что немного превышает налогоемкий порог. В первом случае двигатель сочетается с 5-ступенчатой "механикой" Aisin. Во втором - с 6-диапазонным "автоматом" ZF. К проходимости авто вопросов у владельцев не возникает, но и экстерьер, и особенно интерьер уже не соответствуют духу времени. Да и дилеров можно найти далеко не везде.

Foton Sauvana. Фото: Пресс-служба Foton

Что касается Zotye T600, то давно устаревший на фоне других "китайцев" "клон" VW Tiguan участвовал в 122 сделках. Сейчас его продажи в России завершились - на сайте переживающей непростые времена компании нет даже актуальных прайсов. До последнего времени автомобиль продавался по цене от 1 до 1,2 млн рублей. Оснащалась машина турбированными моторами 1.5 в сочетании с "механикой" и 1.6 с "роботом".

Zotye T600. Фото: Пресс-служба Zotye

Первую пятерку неудачников открывает новичок от Opel - полноприводный кроссовер Grandland X. Начиная с мая его купили в количестве 117 штук. Впрочем, это и неудивительно. "РГ" подробно писала в начале сентября о перспективах модели под заголовком "Почему Opel Grandland X за 2 млн рублей будет сложно на российском рынке". А с тех пор модель еще и подорожала - теперь купить ее можно по цене 2,1-2,5 млн рублей. Оснащение безальтернативное - 150-сильный турбомотор 1.6 с 6-диапазонным "автоматом". Привод, несмотря на X в названии, только передний. В качестве утешения предлагается система выбора режимов движения, но ее возможности ограничены.

На четвертой позиции - Lifan X50. Это, по сути, даже не кроссовер, а приподнятый хэтчбек. Такой тип кузова россияне и без того не жалуют, а в случае с китайским автомобилем от марки, которая едва не обанкротилась у себя на родине, тем более. Так что и 90 продаж за год можно считать неплохим результатом. Скорее всего, его удалось достичь благодаря интересному внешнему виду машины и ее скромной цене в 0,6-0,7 млн рублей с учетом постоянных скидок. Оснащается X50 103-сильным полуторалитровым мотором в паре с "механикой" или вариатором.

Lifan X50. Фото: Пресс-служба Lifan

Только 88 продаж собрал Chery Tiggo 5. Некогда это был флагман модельного ряда популярной компании, но модельная линейка ушла далеко вперед - теперь в ней куда более совершенные машины. И в прошлом году "пятерку" фактически допродавали. Стоил автомобиль 1-1,3 млн рублей. Вполне адекватная цена за кроссовер с 2-литровым мотором на 136 л.с. с МКП или CVT и большим пакетом опций.

Вторым оказался Jaguar I-Pace. Дорогие электрокары этой британской марки и без того расходятся на рынке не лучшим образом. А в случае с переднеприводным кроссовером за 6,4-7,2 млн рублей и 72 продажи ожидать было трудно. Оснащается автомобиль двумя 200-сильными моторами на каждой из осей. В списке опций все, чем должен хвалиться богатый премиум, запас хода - приличные 470 км. Но ничуть не удивительно, что другие "батарейные" Jaguar продавались в 5-6 раз лучше. Они и доступнее, и на классические SUV похожи куда больше.

Ну а самым неинтересным для россиян кроссовером в прошлом году оказался еще один представитель Zotye, продажи которого к январю 2021 года окончательно прекратились. Это купеобразный Coupa. Машина чуть более оригинальная, нежели T600, и более симпатичная, но и стоила подороже - от 1,2 до 1,4 млн рублей. Оснащалась она турбомотором 1.5 на 143 л.с. в паре с "автоматом" и передним приводом. Итог - 36 человек рискнули вложить свои деньги в эту машину.

Zotye Coupa. Фото: Пресс-служба Zotye

Остается напомнить топ-10 самых популярных в России кроссоверов. Десятку формируют Hyundai Creta, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Renault Duster, Lada 4x4, Kia Sportage, Nissan Qashqai, Hyundai Tucson, Skoda Kodiaq и Renault Kaptur.