Опрос показал снижение рейтинга Байдена на два процента

Рейтинг нынешнего главы Белого дома Джо Байдена упал на два процентных пункта всего за две недели его президентства. Проведенный 28-29 января опрос показал, что довольны работой демократа 61 процент американцев.

Отмечается, что политик стал менее популярен среди республиканцев. За семь дней число тех, кто одобряет деятельность 46-го президента США, сократилось на шесть процентов (с 30 до 24). Поддержка среди сторонников демократов осталась на прежнем уровне - 94 процента. В опросе приняли участие 945 человек, пишет РИА Новости.

Ранее о разочаровании американцев в администрации Байдена заявил российский сенатор Алексей Пушков. По его мнению, недовольство в обществе будет только нарастать. Новая администрация пришла на волне неоправданных ожиданий одной половины страны и против согласия другой половины. "Гремучая смесь", - подчеркнул Пушков.