Раскрыта цветовая гамма серийного Aurus Senat

Российская марка Aurus на своей официальной странице в Instagram рассказала о цветовой гамме седана Senat.

Модель будет представлена в белом перламутре, кофейном, стальном голубом, тёмно-синем, графитовом и чёрном цветах.

В самом конце 2020 года на заводе Sollers в Елабуге сварили первый серийный кузов Aurus Senat. Частные клиенты получат представительские седаны в мае текущего года.

Aurus Senat построен на "Единой модульной платформе". Автомобиль оснащается 4,4-литровым бензиновым V8 мощностью 598 л. с., 9-ступенчатой автоматической коробкой передач KATE, встроенным между ними электромотором и полным приводом c многодисковой фрикционной муфтой.

Четырёхдверка оборудована независимой двухрычажной передней и многорычажной задней подвеской, а также активными телескопическими амортизаторами и стабилизаторами поперечной устойчивости. Дорожный просвет составляет 200 мм.

Весной 2022 года стартует выпуск внедорожника Aurus Komendant. Он должен пройти сертификацию в конце 2021-го. Завершаются сертификационные испытания и минивэна Arsenal.