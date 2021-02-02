Песков: Прибывшие на заседание по делу Навального дипломаты не должны давить на суд

Вопрос о том, является ли сам приезд дипломатов на судебное заседание такой попыткой давления, Песков перенаправил в МИД России. "Я не сомневаюсь, что соответствующий комментарий последует", - сказал он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова (на своей странице в Facebook) так прокомментировала странный интерес иностранных дипломатов к судебному заседанию: "Напомню, что традиционно дипломаты в зарубежных судах поддерживают своих граждан. Даже если западники рассматривают Навального как "своего", он гражданин Российской Федерации. Это уже не просто вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Это саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России. Или это попытка психологического давления на судью? Не исключу, что их в немалой степени заботит судьба закачанных натовских (например, британских и американских) миллионов в противоправную деятельность на российской территории - отчеты в столицы о том, на что они ушли, писать придётся".

По данным информагентств, в Мосгорсуд во вторник прибыли около 20 представителей посольств таких западных стран как США, Британия, Болгария, Польша, Латвия, Литва, Австрия.

Во вторник в Мосгорсуде проходит выездное заседание Симоновского районного суда, на котором рассматривается ходатайство УФСИН по Москве о замене условного наказания блогеру Навальному на реальное. Ранее представитель ФСИН попросил суд отправить условно осужденного на три с половиной года колонии и оштрафовать на 500 тысяч рублей.