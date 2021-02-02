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02.02.2021 14:48
Рубрика: Власть

Володин объяснил приезд иностранных дипломатов к Мосгорсуду

Текст: Татьяна Замахина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал присутствие иностранных дипломатов около суда в Москве, где рассматривается дело блогера Алексея Навального.

Ранее стало известно о появлении машин с дипломатическими номерами иностранных государств у здания Мосгорсуда, где 2 февраля проходит слушание о замене Навальному условного срока на реальный. Оценивая этот факт, Вячеслав Володин отметил, что блогер представляет интересы Запада на территории Российской Федерации".

Фото: REUTERS
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"Они хотят использовать его для того, чтобы создавать нам напряжение. Но сегодняшняя ситуация сложилась во многом по их вине", - сказал спикер в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".

Володин считает, что Навальный был прекрасно осведомлен о том, что ему в соответствии с законом "необходимо отмечаться, что у него условный срок", но вместо этого проводил время в другой стране.

"Те, кто сопровождал его в той же Германии… они подумали, что есть российское законодательство и ему необходимо им руководствоваться? Они сами его подставили, он у них пешка в этой игре… - констатировал спикер. - Привезли бы они его в аэропорт раньше, он бы отметился, и было бы все хорошо".

Речь о ситуации в берлинском аэропорту, когда на рейс в Москву Навального привезли с полицейским эскортом на бронированном автомобиле с "мигалками".

Западные покровители Навального, по оценке Володина, теперь "будут знать, что в России есть наше национальное законодательство, что необходимо руководствоваться нашими, российскими законами и надо прекратить, используя таких людей, как Навальный, вмешиваться в наши дела".

При этом политик подчеркнул, что блогеру уделяют слишком много внимания, которого он недостоин.

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