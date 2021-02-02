Володин объяснил приезд иностранных дипломатов к Мосгорсуду

Ранее стало известно о появлении машин с дипломатическими номерами иностранных государств у здания Мосгорсуда, где 2 февраля проходит слушание о замене Навальному условного срока на реальный. Оценивая этот факт, Вячеслав Володин отметил, что блогер представляет интересы Запада на территории Российской Федерации".

"Они хотят использовать его для того, чтобы создавать нам напряжение. Но сегодняшняя ситуация сложилась во многом по их вине", - сказал спикер в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".

Володин считает, что Навальный был прекрасно осведомлен о том, что ему в соответствии с законом "необходимо отмечаться, что у него условный срок", но вместо этого проводил время в другой стране.

"Те, кто сопровождал его в той же Германии… они подумали, что есть российское законодательство и ему необходимо им руководствоваться? Они сами его подставили, он у них пешка в этой игре… - констатировал спикер. - Привезли бы они его в аэропорт раньше, он бы отметился, и было бы все хорошо".

Речь о ситуации в берлинском аэропорту, когда на рейс в Москву Навального привезли с полицейским эскортом на бронированном автомобиле с "мигалками".

Западные покровители Навального, по оценке Володина, теперь "будут знать, что в России есть наше национальное законодательство, что необходимо руководствоваться нашими, российскими законами и надо прекратить, используя таких людей, как Навальный, вмешиваться в наши дела".

При этом политик подчеркнул, что блогеру уделяют слишком много внимания, которого он недостоин.