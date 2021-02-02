Вильфанд не исключил 28-градусных морозов в Москве

После относительно теплой погоды на Москву обрушатся "тимофеевские" морозы. Столбики термометров могут опуститься до отметки -28 градусов. Правда, данный прогноз еще будет корректироваться, подчеркивают метеорологи. Тем не менее, жителям столичного региона надо морально готовиться к серьезному похолоданию. Сейчас в центре европейской части России мягкая погода. Днем воздух остывает до -6 градусов, местами еще теплее.

"Примерно через пять дней погода резко изменится. Будет существенная адвекция холодных воздушных масс", - рассказал в эфире НСН научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он напомнил, что адвекция - это перемещение воздушных масс в горизонтальном направлении.

В ближайшие выходные в Москве температура воздуха ночью будет -17…-22 градуса, а днем: 12-17 мороза. А вот на следующей неделе в столичном регионе может похолодать до -28 градусов. Такие цифры в феврале регистрируются крайне редко, и речь уже идет о значительной аномалии, добавил синоптик.