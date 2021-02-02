В Хабаровский край доставят бензин из Росрезерва

Бензин из Росрезерва везут в Хабаровский край. Дело в том, что Хабаровский нефтеперерабатывающий завод хоть и начал работать 30 января, в производственный цикл так и не вошел. Не удалось запустить все установки вторичной очистки топлива, чтобы начать выпуск бензина.

- Сегодня были залиты первые цистерны, которые уже находятся в пути. По такой схеме топливо будет приходить в регион ежесуточно. Речь идет в первую очередь о бензине марки АИ-92, - говорит зампред правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчука, чьи слова приводятся на сайте регионального правительства.

Топливом в первую очередь обеспечат АЗС вдоль трасс - от Бикина до Комсомольска-на-Амуре. Его можно будет купить как по картам, так и за наличный расчет. В городах бензин будет в свободной продаже не менее чем на 30 процентах заправок "ННК". Это значит, что в Хабаровске из 52 АЗС сети горючее появится на девяти-десяти, в Комсомольске - на двух-трех из пяти. На всех остальных АИ-92 станут продавать только по топливным картам, чтобы обеспечить экстренные службы и общественный транспорт.

При этом на заправках других компаний бензин в наличии и в свободном доступе. Правда, чтобы заправиться, придется постоять в длинных очередях.

В правительстве края отмечают, что продолжают отслеживать цены на топливо. Есть данные, что стоимость подняли три независимых нефтетрейдера в Ванинском и Советско-Гаванском районах. Ими займется ФАС.

Напомним, перебои с бензином марок АИ-92 и АИ- 95 возникли в крае с 18 января. В чем причина, официально сообщили лишь через неделю: Хабаровский НПЗ встал на модернизацию. Из-за этого трудности с заправкой автомобилей возникли в других регионах, куда предприятие поставляло топливо, - в Приморском крае и Амурской области.