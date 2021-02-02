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02.02.2021 12:38
Рубрика: Происшествия

Суд отказался смягчить приговор уральскому фотографу Лошагину

Текст: Татьяна Воробьева

Свердловский областной суд согласился с прокуратурой и отменил решение районной инстанции, отказав в смягчении наказания для отбывающего срок фотографа Дмитрия Лошагина, который был признан виновным в убийстве супруги-модели Юлии в 2013 году.

Напомним, обвинение доказывало, что известный на Урале fashion-фотограф во время пьяной ссоры свернул девушке шею, вывез тело за черту города, где попытался сжечь. Защита настаивала на том, что в деле много нестыковок, а результаты некоторых экспертиз сомнительны (в частности, невозможно установить точное время смерти).

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Изначально Октябрьский райсуд отпустил Лошагина на свободу. Позднее гособвинение и члены семьи погибшей Юлии Прокопьевой обжаловали это решение, и уже другой состав судей признал фотографа виновным. Его приговорили к десяти годам, но затем срок уменьшили до 9 лет и 10 месяцев колонии строгого режима: из статьи исключили алкогольное опьянение как отягчающее обстоятельство.

По состоянию на 7 декабря 2020 года, Лошагин провел в колонии 6 лет 9 месяцев 5 дней, неотбытая часть наказания составляет 3 года 25 дней. Осужденный ходатайствовал о ее замене на более мягкий вид наказания. И хотя прокурор возражал против этого (в частности, потому что Лошагин так и не признал вину и имел дисциплинарное взыскание), Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство осужденного, заменив неотбытый срок на ограничение свободы.

"Сегодня областной суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры, отменив решение районной инстанции, и вынес новое решение: отказать в удовлетворении ходатайства осужденного о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания", - сообщила пресс-секретарь свердловской прокуратуры Марина Канатова.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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