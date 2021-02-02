Терапевт перечислила побочные эффекты после вакцинации от COVID-19

Слабость, сонливость, ломота в теле, кратковременное повышение температуры, озноб - все эти симптомы могут наблюдаться у тех, кто сделал прививку от COVID-19. Это нормальная реакция организма на введенный препарат, заявила в эфире "Первого канала" Оксана Драпкина, главный внештатный терапевт Минздрава России.

По словам специалиста, побочные эффекты сохраняются примерно сутки после вакцинации. Очень редко у людей поднимается температура выше 39 градусов. "Чаще всего до 38. Если выше, мы рекомендуем принять таблеточку парацетамола ", - цитирует врача РИА Новости.

Напомним, что перед вакцинацией желательно сдать общий анализ крови, чтобы не делать прививку в момент какого-то воспаления, о котором человек и не знает. На саму инъекцию организм может отреагировать по-разному. Чаще всего у привитых наблюдается субфебрильная температура тела (37,1-38 С), реже более сильная лихорадка, которая длится 2-3 дня. При этом человек не становится заразным, подчеркнул в интервью "РГ" врач-инфекционист Андрей Поздняков.