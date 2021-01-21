Почему важно носить маску даже тем, кто вакцинировался от COVID-19

Ношение масок по-прежнему остается обязательным и распространяется даже на тех, кто сделал прививку. Об этом уже не раз заявляли эксперты, на днях подтвердил это и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Имеющий иммунитет человек после контакта с заболевшим кратковременно может стать носителем инфекции и инфицировать окружающих. Поэтому ношение масок сегодня является и после вакцинации обязательным", - объяснил глава Минздрава.

По его словам, иммунитет формируется только через три недели после введения второго компонента вакцины или через 42 дня после первого укола.

К тому же маски в принципе остаются наиболее эффективным и доступным средством, чтобы обезопасить себя и окружающих, а также бороться с распространением инфекции в целом. Эффективность масок неоднократно доказана в процессе исследований - в частности, эксперты Токийского университета доказали, что хлопковые и медицинские маски защищают от переносимых по воздуху частиц коронавируса. Риск заражения для человека в маске снижается минимум на 40%, показало исследование.

Ношение масок в общественных местах остается обязательным и в Москве, несмотря на смягчение ряда ограничительных мер с 22 января. Напротив, заполнение залов театров и кинотеатров наполовину, открытие музеев, библиотек и других учреждений требуют особо строгого отношения к мерам безопасности, включая ношение масок.

"Залог успеха - активное участие в вакцинации и соблюдение масочного режима на транспорте и в общественных местах. Рассчитываю на вашу поддержку в реализации этих важнейших мер борьбы с коронавирусом", - написал сегодня мэр Сергей Собянин, объявляя о смягчении ограничений.

Если масочный режим помогает сдерживать распространение коронавируса, то победить его может только вакцинация. Она, напомним, набирает обороты по всей стране, в том числе в Москве. Привились уже 220 тысяч горожан. Пункты вакцинации работают не только в поликлиниках, но и в общественных местах - от музыкального театра "Геликон-опера" до ГУМа на Красной площади.