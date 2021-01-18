Красная площадь: Заработал первый выездной прививочный пункт

В главный универмаг страны - ГУМ на Красной площади, где основной товар - наряды мировых брендов, многие горожане обычно заглядывают разве что выпить кофе во время прогулки по центру Москвы -цены здесь далеко не каждому по карману. Но защита жизни и здоровья от коварного вируса в равной мере нужна всем - и богатым, и бедным. А потому самый первый мобильный прививочный пункт от CОVID-19 открылся сегодня именно здесь, в самом сердце столицы. И, несмотря на 22-градусный мороз, на приглашение властей сделать в нем прививку от коронавируса, откликнулись жители всего мегаполиса.

В живой очереди на укол одной из первых встала 64-летняя Вера Давыдкина. Она приехала из Новой Москвы, из Некрасовки. "Надоело дома сидеть в страхе заразиться, - рассказала она корреспондентам "РГ". - Хочу, как раньше, гулять, встречаться с друзьями, ходить в гости. Вот и поехала сюда, как только узнала, что в ГУМе открывается прививочный пункт. Заодно и у Кремля погуляю, давно не бывала здесь". Сотрудники ГУМа рады вдвойне: не надо выбирать время, чтобы сходить на прививку в поликлинику по месту жительства. Вакцина сама приехала к ним. "Мы работаем среди людей и риск подцепить вирус очень велик. Поэтому я, конечно же, вакцинируюсь", - поделилась менеджер Рабия Отаева.

"Записи у нас нет, - рассказала "РГ" Наталья Кузенкова, главный врач городской поликлиники N 68, выездная бригада из которой развернула этот прививочный пункт. - Прививаем всех желающих. Записали лишь первых 15 человек - они пришли еще накануне, едва услышав о том, что в ГУМе можно будет сделать прививку. Мы еще только оборудование расставляли".

Замечу: пункт в универмаге получился вполне достойным. Служебные помещения на первой линии третьего этажа превратились в ресепшн для записи, кабинет врача для предварительного осмотра пациента, процедурную, где делают саму прививку... Даже небольшой гардероб есть: посетители оставляют там верхнюю одежду - чтобы в течение 40 минут, которые проходят от прививки до поствакцинального осмотра, чувствовать себя комфортно.

Михаил Куснирович, президент группы компаний Bosco di Ciliegi, который бесплатно угощал всех пришедших знаменитым гумовским мороженым, рассказал: "Мы постарались выполнить все санитарно-эпидемиологические требования: бесперебойное электричество, водоснабжение, минимум 17 "квадратов" для процедурного кабинета и другие. Я сам столкнулся с этой коварной болезнью и очень заинтересован в том, чтобы все посетители ГУМа, а это порядка 30 тысяч человек в день, получили возможность защититься от нее".

Пришла посмотреть, как заработал первый мобильный центр, и заммэра столицы по вопросам социальной политики Анастасия Ракова. "В Москве продолжает набирать обороты вакцинация от коронавирусной инфекции, - рассказала она. - На сегодняшний день 190 тысяч москвичей уже сделали прививку, а еще более 100 тысяч - записались на процедуру. По поручению Президента РФ мы начинаем массовую вакцинацию и будем использовать силы выездных прививочных бригад. Мы благодарим руководство ГУМа, которое предоставило условия для этого. Будут выездные бригады работать и на ряде других точек в городе, и, если такой формат будет пользоваться популярностью, будем увеличивать их количество".

Как "РГ" уже сообщала, раньше всех предложил создать выездной прививочный пункт художественный руководитель театра "Геликон-Опера" Дмитрий Бертман. С сожалением напомнив, что во время пандемии залы театров заполнены всего на четверть, он предложил предоставить площадку театра для того, чтобы как можно быстрее победить опасную заразу. Присоединились к этой инициативе и его коллеги из театра имени Пушкина Дмитрий Писарев и Владимир Машков из театра Олега Табакова.

И вот уже в ближайшие дни прививку можно будет сделать в Геликон-опере, во флагманском офисе "Мои Документы", ТРЦ "Афимолл Сити", фудмолле "ДЕПО". Будет проводиться вакцинация также в торговых центрах "Океания", "Город", "Саларис", "К-153", "COLUMBUS" и "Калейдоскоп".

Напомню, еще с 5 декабря в столице заработали 70 стационарных прививочных пунктов, развернутых в поликлиниках города. Сейчас их количество доведено до 115. Цель, которую ставят перед собой власти Москвы, как заявил мэр Сергей Собянин, вакцинировать от коронавируса 6-7 миллионов москвичей. Словом, столько же, сколько Москва ежегодно прививает горожан от сезонного гриппа, благодаря чему смертей от него в городе нет уже несколько лет.

Справка "РГ"

Выездной пункт в ГУМе будет работать ежедневно с 10.00 до 21.00 до 3 марта с тем, чтобы оба компонента прививки москвичи могли ввести в одном месте.

График работы других выездных бригад можно посмотреть на сайте. С собой необходимо иметь паспорт и полис ОМC (при наличии).