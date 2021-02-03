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03.02.2021 20:00
Рубрика: Спорт

У разбитого льда

Проведение чемпионата мира в Латвии станет мучением не только для хозяев, но и для гостей
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 23(8374)
Ближайший чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в Минске и Риге, полностью примет столица Латвии. К такому решению пришла Международная федерация хоккея (IIHF) после того, как две недели назад вынужденно лишила Беларусь статуса одного из хозяев турнира.
ЧМ-2006 в Латвии проходил с конфузами. Так, по ходу встречи Швеция - Швейцария на арене откололся кусок льда. Матч остановили на 75 минут. Фото: Reuters ЧМ-2006 в Латвии проходил с конфузами. Так, по ходу встречи Швеция - Швейцария на арене откололся кусок льда. Матч остановили на 75 минут. Фото: Reuters
ЧМ-2006 в Латвии проходил с конфузами. Так, по ходу встречи Швеция - Швейцария на арене откололся кусок льда. Матч остановили на 75 минут. Фото: Reuters

IIHF рассматривала варианты, при которых Латвия могла принять ЧМ-2021 совместно со Словакией (Братислава) или Данией (Хернинг), но в итоге решила отдать весь турнир Риге.

Фото: РИА Новости
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"В конечном счете Совет IIHF пришел к выводу, что проведение турнира в одной стране позволит нам быть более гибкими. С одной стороны, у нас будет возможность организовать ЧМ-2021 в режиме "пузыря" без лишних финансовых потерь, с другой - мы будем готовы принять болельщиков, если все пойдет хорошо", - объяснил выбор президент IIHF Рене Фазель.

В теории, возможно, все выглядит и неплохо. Однако за ширмой оптимизма кроется целый ряд серьезных проблем, которые организаторам хоккейного форума так или иначе придется решать. Еще до лишения Беларуси права принимать ЧМ-2021 затраты на латвийскую часть турнира, по неофициальным данным, оценивались в районе 8-10 млн евро. Как заявила министр образования и науки страны Илга Шуплинска, теперь эта сумма вырастет еще на 14-15 млн евро. У Латвии таких денег и близко нет: правительство страны было готово предоставить максимум порядка 2,5 млн евро. То есть, по сути, IIHF при проведении ЧМ-2021 в финансовом плане придется рассчитывать только на себя. Уже звучит, как не самое оптимальное бизнес-решение.

Большие надежды в Латвии возлагались на продажи билетов, которые, как ожидалось, покроют 90 процентов затрат. Но премьер-министр республики Кришьянис Кариньш уже подчеркнул, что турнир, с большой долей вероятности, пройдет без зрителей. А трагикомический момент заключается в том, что, даже если болельщиков на чемпионат мира пустят (окончательное решение примут в апреле), для Латвии это обернется проблемами другого характера. В Риге ведь уже проводился чемпионат мира в 2006 году. И тогда организаторы столкнулись с катастрофической нехваткой гостиничных мест, даже с учетом окрестностей города. Вряд ли ситуация за прошедшее время кардинально изменилась.

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
Решение о допуске зрителей на ЧМ по хоккею в Латвии примут в апреле

Следующий момент касается чисто спортивной инфраструктуры. На сегодня столица Латвии располагает только одним ледовым дворцом. Речь о 10-тысячной "Арене-Рига", которая была возведена к ЧМ-2006 и где сейчас свои домашние матчи в Континентальной хоккейной лиге проводит рижское "Динамо". Собственно, в этом и заключается одна из основных причин, почему латвийцы хотели провести предстоящий турнир вместе с Беларусью. "Они испугались, что им придется строить второй холл, и попросили у Беларуси с ними вместе формировать чемпионат мира, - вспоминает бывший глава Федерации хоккея Латвии Киров Липман, которого цитирует LTV7. - И Беларусь даже использовала этот момент, попросив, чтобы у них проводились полуфинал и финал. И Латвия согласилась даже на это".

Уже сейчас говорят о том, что лед на арене, где сборная России будет проводить групповые матчи ЧМ-2021, может оказаться далеко не лучшего качества

Теперь полуфинальные и медальные матчи, а также игры группы "В" пройдут на "Арене-Рига". Проблему второй площадки организаторы планируют решить, переоборудовав Олимпийский спортивный центр, что всего в 150 метрах от "Арены-Рига". С точки зрения компактности - хорошее решение. А вот по технической стороне дела есть вопросы. В 2006 году нехватку второй арены Латвия компенсировала похожим образом. Только тогда лед укладывали в неприспособленном для этого "Сконто-Холле". В итоге все обернулось скандалами. За месяц до начала взрослого ЧМ там должен был в тестовом порядке пройти турнир юниорский, однако все матчи пришлось перенести на "Арену-Рига", потому что в "Сконто-Холле" буквально за считаные часы до старта соревнований потрескался лед. Затем нечто похожее произошло уже непосредственно на ЧМ-2006: во время встречи Швеция - Швейцария рядом со скамейкой запасных "Тре крунур" отломился кусок льда, и игра была приостановлена на 75 минут. И это при том, что "Сконто-Холл" латвийцы готовили заранее, а на переоборудование Олимпийского спортивного центра у организаторов будет всего несколько месяцев. Уже сейчас идут разговоры, что из-за отсутствия специфических систем лед там, возможно, будет далеко не лучшего качества. Между тем именно на этой арене предстоит играть сборным России и Беларуси, а также другим командам из группы "А", которая изначально должна была базироваться в Минске. Не готова и другая инфраструктура. К примеру, тренировочный каток "Даугава" все еще в процессе строительства и должен быть закончен только к концу марта.

Вот и получается, что от поспешных политических решений пострадает прежде всего хоккей.

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