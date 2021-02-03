Кузова УАЗов больше не будут портить на производстве

Ульяновский автозавод рассказал о проведённой в 2020 году модернизации, и этот процесс беспрерывен: только в январе на УАЗе "значительно улучшили" транспортировочную тару, чтобы исключить появление механических дефектов при доставке элементов кузова.

Всего в 2020 году на УАЗе было проведено свыше полусотни мероприятий по модернизации производства. Большинство из них не касаются непосредственно качества выпускаемой продукции, но в той или иной степени влияют на него, так как направлены на улучшение безопасности и удобства работы сотрудников конвейера.

Например, в департаменте механообрабатывающего производства оптимизирован участок сборки агрегатов: перемонтировано оборудование, установлены защитные экраны, заменены покрытия. Также на заводе была произведена замена большинства стеллажей, установлено новое и дополнительное освещение.

В настоящее время УАЗ выпускает внедорожные модели "Хантер", "Патриот", "Пикап", а также СГР (старый грузовой ряд, в который входит "Буханка"). Напомним, компания осуществляла разработку нового поколения УАЗ "Патриот", однако в настоящее время работы по проекту приостановлены.