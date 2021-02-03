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03.02.2021 17:10
Рубрика: Легковые авто

Новый кроссовер Hyundai оказался беспомощным на бездорожье

Текст: Константин Руссов
Фото: www.motor1.com Фото: www.motor1.com
Фото: www.motor1.com

Hyundai приступила к очередному этапу тестов новой модели: самый компактный кроссовер в линейке проходит климатические испытания. "Фотошпионам" Motor1 удалось запечатлеть интересный момент: будущая новинка застряла в снегу, перед которым оказалась беспомощной.

Фото: Пресс-служба Zotye
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Сначала кроссовер Hyundai пытались вытолкать из сугроба несколько человек, но выбраться автомобиль и испытатели смогли, позвав на помощь грузовичок, который на тросе вытянул легковушку.

Напомним, впервые модель была замечена в Южной Корее. Название кроссовера остаётся неизвестным, внутрикорпоративный индекс - AX1. Камуфляж скрывает уже серийные кузовные панели, бамперы и оптику. Очевидцы сообщают, что детали салона тоже выполнены не из технологического пластика, а имеют "товарный" вид. Поэтому премьеру можно ожидать уже в этом году.

По размерам Hyundai AX1, предположительно, окажется близок к Suzuki Ignis длиной 3.7 метра ровно. Для кроссовера предусмотрен литровый 69-сильный бензиновый двигатель, который может агрегатироваться 4-ступенчатым "автоматом" и МКП. Вполне вероятно, что на южнокорейском рынке силовую установку AX1 полностью электрифицируют.

Пока неизвестно, для каких рынков предусмотрена новая модель: азиатских, или же Hyundai будет экспортировать AX1 в Европу.

Фото: www.motor1.com
Фото: www.motor1.com
Фото: www.motor1.com
#Hyundai